Canada 2100: Trudeau talonné par Blanchet sur les cibles d’immigration

La cible de 500 000 immigrants par année au Canada dès 2025 a suscité une passe d’armes entre le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet et Justin Trudeau lors de la période de questions mercredi.

Ce débat est survenu alors qu’à l’Assemblée nationale du Québec, mercredi, une motion pour déclarer l’objectif comme «incompatible avec la protection de la langue française au Québec» a été adoptée à l’unanimité.

«Il y a des enjeux liés au coût du système de santé, au coût de l’éducation, au coût des services de garde, à la crise du logement, mais évidemment, il y a l’enjeu fondamental de la langue et de la culture qu’elle porte», a lancé d’entrée de jeu le chef bloquiste.

«Y’a personne à l’Assemblée nationale qui est d’accord avec ça. Qu’est-ce qu’il [Trudeau] dit à l’Assemblée nationale du Québec?»

Rappelant que le plan avait été dévoilé en novembre, Justin Trudeau a dit que «ç’a pris la couverture de Pierre Karl Péladeau et Québecor pour que le Bloc se réveille».

M. Trudeau faisait référence au dossier du Journal de Montréal paru le week-end dernier sur l’Initiative du Siècle, une idée proposée par une organisation du même nom qui propose d’augmenter l’immigration pour atteindre les 100 millions de Canadiens en 2100.

En se basant sur différents experts, le Journal a notamment signifié que les cibles promises par Ottawa auraient pour effet de réduire de poids du Québec au sein de la fédération et de l’influence du français au pays.

Saisissant la balle au bond, M. Blanchet a dit qu’«il est rarement prudent de s’en prendre à la rigueur, à l’indépendance ou à l’intégrité d’un appareil média».

«Cela est rarement très démocrate, surtout lorsque le chef d’un tel appareil est Pierre Karl Péladeau.»

La vision d’Ottawa est essentiellement portée par des ambitions économiques, comme l’ont rappelé M. Trudeau et son ministre de l’Immigration un peu plus tôt en journée, Sean Fraser.

«On respecte toujours le Québec, on va toujours protéger la langue française, mais si je me promène en Abitibi, en Beauce, ou n’importe où en région au Québec, les entrepreneurs me disent «on a besoin de main-d’œuvre, on a besoin de travailleurs, et c’est exactement ce qu’on est en train de livrer», a déclaré M. Trudeau.

Le gouvernement Legault planche actuellement sur une réforme de l’immigration. La motion adoptée à Québec mercredi, déposée par le ministre de la Langue française Jonathan Roberge, soulignait aussi «qu’il appartient au Québec seul de faire ses propres choix» en matière d’immigration.