Cette Québécoise ramasse le linge abandonné par les migrants

CIUDAD JUÁREZ | Une artiste québécoise récolte des vêtements abandonnés par les migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour sensibiliser le monde à leur sort à travers son œuvre.

«C’est une façon d’aborder toutes sortes d’enjeux: le territoire, la migration, le corps, les droits de passage, l’exploitation...», explique Christine Brault, artiste interdisciplinaire basée à Montréal.

L’idée lui est venue lors d’un voyage à Ciudad Juárez, au Mexique, l’an dernier, alors que la ville connaissait une autre vague de migration.

À sa surprise, les demandeurs d’asile se débarrassaient de pratiquement toutes leurs possessions avant de se rendre aux autorités frontalières, aux abords du Rio Grande, qui sépare les deux pays.

Photo Nora T. Lamontagne

«Il y avait un gros conteneur et je voyais les gens jeter leur sac à dos, une bonne partie de leurs vêtements et leurs souliers», se remémore la candidate au doctorat en études et pratiques de arts de l’UQAM. Ces objets sont ensuite brûlés, de ce qu'elle en sait.

«Je me suis mise à penser à la provenance des gens, mais aussi à celle de leurs vêtements. Les vêtements circulent très facilement, contrairement aux personnes, sans oublier l’exploitation de ceux qui les fabriquent.»

Écoutez l'entrevue avec Nora T. Lamontagne, journaliste pour le Journal de Montréal-Journal de Québec sur QUB radio :

Sur le terrain

De retour au Mexique, ces jours-ci, pour donner des ateliers créatifs, Christine Brault a commencé à ramasser les habits qui jonchent les 100 m du côté mexicain de la frontière. Elle en a un sac jusqu’à maintenant.

Photo Nora T. Lamontagne

Elle compte laver les morceaux, en faire des drapeaux, et éventuellement les intégrer dans une installation pour son doctorat. Et, qui sait, faire voyager l’exposition et les vêtements qui n’ont pu traverser la frontière avec leur propriétaire.

L’artiste spécialisée en performance voit plusieurs parallèles entre Ciudad Juárez et Montréal, qu’elle qualifie de «villes frontalières».

«La frontière entre le Canada et les États-Unis est invisible, elle n’a pas de mur, mais elle peut être aussi dangereuse et conflictuelle», ajoute celle qui est aussi enseignante en francisation depuis 15 ans.

Art transfrontalier

Christine Brault a d’ailleurs récemment effectué une performance poétique qui connecte les deux frontières.

L’automne dernier, elle et une collaboratrice ont semé à tout vent dans un champ de maïs des graines d’asclépiade, ces plantes «qui attirent les monarques, les papillons migrateurs», à la frontière canadienne de Frelighsburg.

Photo Nora T. Lamontagne

La même scène s’est répétée ce samedi, à Ciudad Juárez, sur le sol aride qui caractérise le désert qui borde la frontière nord du Mexique. «C’était les mêmes graines, de la même récolte», précise-t-elle avec un sourire.

– Avec la collaboration d'Itzel Aguilera