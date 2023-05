De nouvelles recherches pour Mélissa Blais et Yvon Guévin

L'espoir demeure pour les familles de Mélissa Blais et d'Yvon Guévin disparus respectivement en 2017 et en 2014. Des plongeurs bénévoles vont faire de nouvelles recherches cet été pour tenter de les retrouver et lever le voile sur le mystère qui plane.

Les Plongeurs de l'espoir relancent les deux dossiers et invitent le public à fournir toutes informations qui pourraient dénouer ces disparitions.

«Peut-être que vous avez vu à l’époque une personne âgée stationnée sur le bord de l’eau avec un chien ou des personnes qui se promènent dans le bois et qu’il y a des traces d’auto. Notre mission, c’est vraiment d’être un phare pour les familles. De leur redonner de la lumière et leur enlever le fardeau. Notre but, c’est de retrouver la victime et de la ramener à sa famille», a expliqué Daniel Lamontagne, président des Plongeurs de l’espoir.

Dans le cas du dossier d'Yvon Guévin, les plongeurs ont un intérêt pour la rivière Saint-François.

En juillet 2014, l'homme de 75 ans, qui était un amoureux de la pêche, a quitté sa résidence à Pierreville avec son chien au volant de sa voiture, un Jeep Cherokee rouge.

Son corps n'a jamais été retrouvé. Sa voiture non plus.

Les recherches des plongeurs bénévoles en juin prochain sèment une lueur d'espoir pour la famille d'Yvon Guévin qui nage en plein mystère depuis neuf ans.

«Ce sont des anges qui sont tombés du ciel. C'est comme si mon père avait été mis sur une tablette et puis on le ramène et on tente de le chercher», a commenté Dominique Guévin, fille d’Yvon Guévin.

«La rivière Saint-François, nous la connaissons. On sait les endroits où mon père avait l’habitude de pêcher. On va pouvoir les guider. Il y a peut-être des gens qui ont connu mon père, qui sont allés avec lui à des endroits qu’on ne pense pas et ça peut nous donner des indices afin de boucler la boucle», a-t-elle poursuivi.

Le deuil est difficile à faire lorsque le corps d'un proche n'a jamais été retrouvé.

«Il savait où il s'en allait. Il y a des indices qui montrent que c'est un départ volontaire. On se doutait qu'il ne reviendrait pas. Mais, nous voulons trouver sa cachette», a confié Marie-Pier Guévin en affirmant que la disparition de son grand-père a bouleversé le quotidien de toute sa famille.

Les démarches bureaucratiques sont aussi très longues. Une personne disparue est présumée vivante pendant sept ans suivant sa disparition. Après ce délai, un jugement qui déclare le décès peut être rendu.

«Ça va faire 9 ans en juillet et là, on vient de vendre la maison. On ne pouvait pas rien faire parce que tout était au nom de mon père», a expliqué Dominique Guévin.

Des nouvelles recherches pour Mélissa Blais

Les Plongeurs de l'espoir poursuivent aussi les recherches pour retrouver Mélissa Blais.

La mère de famille a disparu en pleine nuit en 2017 à Louiseville.

Des indices avec Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec les poussent à inspecter de nouveau cet été les eaux de la rivière Saint-Maurice à Shawinigan.

Lors des recherches précédentes, quatre véhicules ont été extirpés des eaux en 2021.

Mais, pas celui de Mélissa Blais. Les plongeurs découvrent aussi toutes sortes d'objets qui sont remis aux policiers et permettront peut-être de dénouer un dossier non résolu.