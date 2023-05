Développée à Montréal, l’application Parky.AI vous aidera à déchiffrer les panneaux de stationnement

Pour plusieurs automobilistes – incluant moi – la compréhension des panneaux de stationnement ressemble à un parcours du combattant ou aux douze travaux d’Astérix.

La boîte montréalaise Ateliers Underlabs est venue à notre rescousse en développant une application intelligente qui déchiffre les panneaux de stationnement.

Grâce à l’intelligence artificielle de cette application, les utilisateurs n'ont qu'à prendre une photo d'un ou de plusieurs panneaux de stationnement et l'application Parky.AI leur indique instantanément s'ils peuvent se garer à cet endroit à ce moment précis.

Précis jusqu’à 83 %

Selon les développeurs de l'IA, Parky.AI peut déchiffrer les panneaux de stationnement avec une précision supérieure à 83 % pour les panneaux individuels et à 74 % pour les groupes de panneaux.

L'application offre une réponse plus rapide que ce qu'un humain pourrait faire en lisant et analysant les panneaux, permettant ainsi aux utilisateurs de naviguer en toute confiance dans les réglementations complexes de stationnement à Montréal.

Ateliers Underlabs

Aucun compte nécessaire, aucune donnée sur vous n’est conservée

De plus, Parky.AI se conforme à la politique de confidentialité la plus stricte, sans avoir besoin de créer de compte ni utiliser de données de localisation GPS ou IP. Les données ne sont envoyées que si l'utilisateur signale une inexactitude, et même dans ce cas, seule la lecture et la réponse sont stockées sur le serveur québécois pour améliorer l'exactitude de l'IA.

Parky.AI est disponible dès aujourd'hui (10 mai) sur l'App Store et peut être utilisée gratuitement. Dans les prochains mois, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées, notamment des rappels pour déplacer la voiture lorsque les restrictions de stationnement entrent en vigueur.

Une version Android ?

À notre question s’il y aura une version Android de Parky.AI, la boîte montréalaise nous a confirmé que oui, les utilisateurs d’appareils Android pourront bientôt l’installer :

Absolument, étant donné qu'il existe plusieurs modèles d'IA pour obtenir ce résultat avec Parky.AI, nos ingénieurs logiciels travaillent également sur la version Android. Nous prévoyons de le sortir fin mai ou début juin.

Achats intégrés sur l'App Store d'Apple :