Finale de la LHJMQ: les Remparts veulent gagner pour Québec, 47 ans plus tard

La Coupe Memorial de 2006 l'a peut-être fait oublier, mais entre les Remparts et ce que l'on appelle désormais la finale du Trophée Gilles-Courteau, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. En fait, depuis leur retour à Québec en 1997, jamais les «Diables rouges» n'ont remporté la coupe remise au champion des séries éliminatoires de la LHJMQ.

La dernière conquête des «Diables rouges» remonte à 1976, à une époque où certains parents des joueurs de l'édition actuelle n'étaient sans doute même pas encore nés.

«C'est sûr qu'on veut gagner pour nous, oui, mais aussi pour l'organisation, pour la ville, a souligné mercredi le défenseur Nicolas Savoie. Ça fait un bout qu'ils sont dus pour ça!»

Voici quelques-uns des meilleurs et des moins bons moments des Remparts en finale de la LHJMQ:

2014-2015: Une grosse année à Québec

L'année 2015 en fut une importante dans le paysage sportif de Québec. Alors dirigés par Philippe Boucher, les Remparts étaient les hôtes de la Coupe Memorial, la dernière à être disputée au vieux Colisée, puisque le Centre Vidéotron allait devenir en septembre le domicile de l'équipe.

Photo d'archives

Menée par les Dmytro Timashov, Adam Erne et Anthony Duclair, l'équipe était donc assurée de participer au tournoi pancanadien. Mais elle s'est quand même faufilée jusqu'en finale de la LHMQ, où elle s'est inclinée en sept matchs contre ses grands rivaux de Rimouski.

Et comble de malheur, sur la glace, la Coupe Memorial ne s'est pas non plus déroulée comme l'aurait souhaité l'organisation. Le club a été éliminé en demi-finale par les Rockets de Kelowna, en vertu d'une défaite de 9 à 3.

2005-2006: de la déception à la consécration

La saison 2005-2006, c'est celle qui marque la première arrivée derrière le banc d'un certain Patrick Roy. Avec le flamboyant et dominant Alexander Radulov à bord, les Remparts ont atteints la finale du circuit, où ils se sont butés en six matchs à des Wildcats de Moncton déjà assurés de prendre part à la Coupe Memorial, puisqu'ils en étaient les hôtes.

Mais les «Diables rouges», aussi qualifiés grâce à la victoire des Wildcats, s'y sont vengés de belle façon: ils ont battu la troupe de Ted Nolan deux fois sur sa glace, durant la ronde préliminaire, puis en finale, donnant à Québec sa première Coupe Memorial depuis 1971.

Photo d'archives

1975-1976: les Jeux... et la dernière Coupe du Président

Il y a 47 ans, peu avant que Montréal n'accueille les Jeux olympiques dans son stade au mât encore inachevé, les Remparts remportaient leur dernière Coupe du Président.

Une victoire que Le Journal de Québec qualifiait de «prodigieuse» dans ses pages du 4 mai, puisque les «Diables rouges» étaient loin d'être les favoris face aux puissants Castors de Sherbrooke, qu'ils ont défaits en six parties, devant une foule survoltée au Colisée.

Photo d'archives

Le défenseur Mario Marois, qui allait éventuellement jouer 955 matchs dans la LNH, dont huit saisons avec les Nordiques, faisait notamment partie de l'équipe championne.

1970 à 1974: Guy Lafleur et la dynastie des Remparts

Les Remparts ont fait leur entrée en grande pompe dans la LHJMQ, notamment grâce au brio d'un certain Guy Lafleur. Au terme de quatre de ses cinq premières saisons au sein du circuit, Québec a été couronnée championne de la Coupe du Président.

Plus prolifique pointeur d'équipes très talentueuses - il a amassé 209 points à sa deuxième année -, le légendaire attaquant a contribué aux conquêtes de 1970 et de 1971, la seconde culminant d'ailleurs avec la première Coupe Memorial de la concession.

Photo fournie par les Remparts

L'attaquant a quitté Québec pour Montréal la saison suivante. Malgré le départ de leur vedette, les «Diables rouges» ont mis le titre sur le trophée de la ligue au terme des campagnes 1973 et 1974, grâce à des joueurs comme Guy Chouinard, Réal Cloutier ou André Savard.