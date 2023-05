Interdiction des feux d’artifice: de la pure folie!

En début de semaine, on apprenait que trois municipalités de la région des Laurentides allaient mettre fin à l’utilisation des feux d’artifice sur leur territoire.

Cette interdiction est justifiée par des motifs environnementaux. Donc, pour sauver la planète, les responsables de ces trois municipalités pensent qu’il faut mettre fin aux détonations colorées.

On peut comprendre que l’avenir de la planète tient à cœur à ces élus, mais il y a sans doute des moyens beaucoup plus efficaces pour réduire la pollution et protéger l’environnement.

Car ce ne sont pas les feux d’artifice qui mettent en péril notre planète actuellement.

Dernier recours

On peut se demander si les trois municipalités en question, Mont-Tremblant, Val-David et Lac-Tremblant-Nord, ont tout fait pour réduire leurs impacts sur l’environnement.

Est-ce que tous les véhicules municipaux sont électriques?

Est-ce que les municipalités ne font aucun déversement d’eaux usées dans des cours d’eau?

Est-ce que la collecte du compost est implantée dans les trois villes en question et est-ce qu’on recycle toutes les matières recyclables à 100 %?

Probablement pas.

Ainsi, les élus de ces municipalités devraient travailler sur d’autres aspects plus significatifs que d’interdire les feux d’artifice.

Juste du plaisir

Un membre du conseil municipal de Mont-Tremblant a dit: «c’est désuet, les feux d’artifice [...] et ça n’apportent rien de positif.»

Faux!

Les enfants aiment les feux d’artifice et les plus grands aussi. C’est un petit bonheur de la vie pour plusieurs familles durant la belle saison. Comme le quotidien est déjà assez lourd ainsi, pouvons-nous conserver des petits éléments de plaisir comme les feux d’artifice?

Quelle sera la prochaine étape? Abolir les feux de camp et les guimauves grillées?

Faut arrêter cette folie au plus vite.

Les élus municipaux doivent se concentrer sur des gestes qui auront de vrais impacts au lieu de s’attaquer à un symbole pour se donner bonne conscience.