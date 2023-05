L’espoir du Canadien Joshua Roy, personnalité de l’année dans la LHJMQ

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a remporté le trophée Paul-Dumont, remis à la personnalité de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Choix de cinquième tour, le 150e au total, du Tricolore au repêchage de la Ligue nationale en 2021, Roy a constitué «un excellent représentant de la ligue, notamment sur la scène internationale», a-t-on rappelé par voie de communiqué, mercredi. Ayant récolté 46 buts et 53 mentions d’aide pour 99 points en 55 rencontres avec le Phoenix de Sherbrooke, il a aussi porté l’uniforme du Canada au Championnat mondial junior, aidant sa formation à remporter une deuxième médaille d'or de suite. Il a d’ailleurs inscrit une aide sur le but victorieux.

La LHJMQ a aussi rappelé les nombreuses demandes médiatiques auxquelles Roy a répondu cette année. Il a ainsi participé à «des entrevues avec la presse, à des séances d'autographes et à des événements promotionnels».

Le trophée Paul-Dumont récompense un individu ayant un impact positif et permettant à la ligue de garder une image favorable. Sidney Crosby, Thomas Chabot, Dominique Ducharme, Jonathan Huberdeau et Kristopher Letang ont déjà obtenu cet honneur nommé en l'honneur du fondateur du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec et de l’ancien président de la LHJMQ.

L'entraîneur-chef et directeur général du Phœnix, Stéphane Julien, ainsi que son vis-à-vis des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, étaient les deux autres finalistes.