Accident à Saint-Honoré: la sixième victime du boulevard Martel était «l’homme le plus gentil au monde»

Reconnu comme étant un cœur sur pattes, le motocycliste victime d’un accident de la route au Saguenay, samedi dernier, avait tout laissé tomber l’an dernier pour sauver la vie d’une personne portée disparue.

«C’était l’homme le plus gentil au monde, la tête pleine de projets qu’il n’était pas capable de finir parce qu’il aidait tout le monde. Il était toute ma vie...», raconte tristement Jenny Vandal, la conjointe de Bernard Barrette, décédé dans un accident de la route samedi.

En juillet 2022, celui qu’on surnommait «le plus fin» avait d’ailleurs proposé son aide pour retrouver Stéphane Bouchard, un ami d’enfance qui était porté disparu depuis quatre jours dans une forêt dense de Chicoutimi.

Photo tirée du facebook de Jenny Vandal

Équipé de deux bières – des Labatt 50, ses préférées – et de sa bonne humeur, il a marché pendant plus d’une heure et demie lorsqu’il a entendu un gémissement dans les broussailles.

«Quand il l’a retrouvé, mon fils était presque mort. Il l’a sauvé. Je ne pourrai jamais le remercier assez, c’est notre ange gardien», témoigne Russel-Aurore Bouchard, qui a été durement affectée par le décès de l’homme.

Photo fournie par Russell-Aurore Bouchard

Deux minutes qui ont tout changé

Le malheur a toutefois décidé de frapper samedi dernier, alors que Bernard Barrette profitait d’une des premières journées ensoleillées de la période estivale pour se balader à moto dans la région.

Se préparant à aller chercher des steaks pour le souper, il a fait demi-tour en apercevant une de ses bonnes amies au bar laitier du boulevard Martel.

«Il est venu nous parler et je l’ai invité à venir souper chez nous ce soir-là, mais il devait aller à la boucherie. Ce sont les derniers mots qu’on a échangés», relate Gabrielle Girard, un trémolo dans la voix.

Photo fournie par Gabrielle Girard

À peine quelques minutes plus tard, l’homme s’est fait happer mortellement à l’angle du chemin Saint-Marc.

«Ça tourne sans arrêt dans ma tête, je m’en veux tellement. Je me dis que s’il n’était pas venu nous voir, il n’aurait jamais eu cet accident. Il ne méritait pas ça», souffle-t-elle, soulignant la gentillesse de l’homme.

Les messages d’amour ont d’ailleurs fusé de toute part sur les réseaux sociaux, lorsque son entourage a appris son décès.