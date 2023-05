Pris avec 270 kg de coke dans leur voilier: l'arrêt des procédures surprend même les accusés

L’arrêt inattendu des procédures dans un procès contre deux Québécois pour importation de 270 kg de cocaïne a étonné les accusés eux-mêmes, alors que le dépassement des délais est maintenant évoqué.

Magella Raymond et Josée Caisey de Baie-des-Sables, dans le Bas-Saint-Laurent, ont été accusés le 21 juillet 2021 d’importation et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. Ils avaient été arrêtés un an plus tôt à Halifax après la découverte sur leur voilier de 270 kg de cocaïne pour une valeur de 33,8 millions de $.

Mais dans un revirement total de situation le 3 mai, le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a arrêté les procédures sans explication, ce qui lui est possible de faire en invoquant un nolle prosequi.

Bizarrement, le SPPC n’a jamais divulgué la preuve à Me Macha Bernatchez, qui est devenue l’avocate de Magella Raymond le 13 octobre. La poursuite, le premier avocat de M. Raymond, Me Richard Dubé, et l’avocate de la co-accusée, Me Ariane Cayer, avaient pourtant la preuve en leur possession.

Devant cette situation inexplicable, Me Bernatchez a alors présenté «une requête en désassignation de l’enquête préliminaire», pour arrêter les procédures.

Les délais

Elle suppose que la poursuite voyait peut-être qu’elle manquerait de temps et a décidé d’arrêter avant que l’arrêt Jordan ne soit invoqué. En vertu de cet arrêt, le procès doit se tenir en 30 mois à compter du dépôt des accusations.

«Les prochaines dates auraient sûrement été à l’automne pour l’enquête préliminaire. Ensuite, nos clients voulaient procéder devant un jury. Donc un jury francophone devait être constitué en Nouvelle-Écosse. Il y avait probablement un enjeu de délai», estime Me Bernatchez.

«C’est clair que le délai depuis octobre était attribuable à la poursuite. C’est un débat (Jordan) qui devenait inévitable», opine Me Cayer, qui partage l’analyse de sa collègue.

Inexplicable

Le mystère entourant la non-divulgation de la preuve à Me Bernatchez demeure entier. S’il avait été fait dans les temps, l’enquête préliminaire aurait pu se tenir les 4 et 5 mai.

«Je ne sais pas où est le problème. Est-ce qu’il y a une autre raison? Je ne sais pas si on va le savoir un jour», se demande Me Bernatchez. Elle confirme cependant qu’il n’y a pas eu de discussion entre ses clients et la couronne, donc pas d’entente possible ni quelconque collaboration.

«Je n’ai pas davantage d’explications à donner. Il n’y avait rien de délicat dans la preuve, pas de technique enquête très complexe non plus», avance Me Cayer.

Le tout est d’autant plus étrange qu’il y avait eu un an d’enquête avant le dépôt des accusations et que la preuve n’était pas réellement volumineuse reconnaissent les deux avocates.

Un choc

Toujours est-il que l’annonce était tellement stupéfiante que les deux anciens accusés ne le réalisent pas encore.

«Il (M. Raymond) était drôlement étonné. Ça va lui prendre plus de temps avant d’avoir de la joie. Ça a été vraiment une surprise», raconte Me Bernatchez.

«Ça a été réellement la surprise. Elle (Mme Caisey) se préparait à vivre ces procédures judiciaires pendant plusieurs mois, voire des années», a rétorqué Me Cayer.

Avec un nolle prosequi, la couronne a toujours un an pour revenir avec les accusations, ce qu’elle n’aurait pas pu faire si elle les avait simplement retirées.

«C’est pour ça qu’on tente de savoir les raisons de l’abandon des procédures», dit Me Macha Bernatchez.

«Le procureur nous a fait savoir que ce n’était pas son intention. Mais rien n’empêche que ça soit le cas», conclut Me Ariane Cayer.