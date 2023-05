Séries LNH: la recette des succès du Kraken en 5 ingrédients

SEATTLE | Après une saison inaugurale pénible, le Kraken a émergé des abysses de manière aussi spectaculaire qu’inattendue à sa deuxième campagne. Seattle vibre au rythme de sa nouvelle équipe Cendrillon, qui vit un parcours éliminatoire inspirant. Sur la glace comme en dehors, le triomphe est éclatant, peu importe l’issue à venir du deuxième tour des séries éliminatoires face aux Stars. Plusieurs facteurs ont permis de concocter ce retentissant succès, dont la recette se décline en cinq grands ingrédients.

• À lire aussi: Voici les deux candidats pour la présidence des Flyers

• À lire aussi: Penguins: deux Québécois parmi les candidats?

• À lire aussi: Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

1. La construction de l’équipe

Évidemment, il n’y a point de salut sans de bonnes performances sur la glace. C’est un ingrédient qui va de soi, mais encore faut-il trouver la bonne touche dans la construction de l’alignement.

Après un repêchage d’expansion qui en a laissé plusieurs sur leur appétit, le directeur général Ron Francis a dû prendre les bouchées doubles. La montée en puissance du jeune Matty Beniers, mais aussi plusieurs acquisitions dans les derniers mois, ont façonné le nouveau visage de l’équipe.

Résultat: le Kraken est passé de 213 buts marqués en 2021-22, le quatrième pire total de la ligue, à 289 cette saison, la troisième plus belle récolte. Le tout, même si aucun joueur ne s’est hissé parmi les 55 meilleurs pointeurs du circuit. Assez épatant!

Finalement, ce sont 13 joueurs qui ont inscrit au moins 10 buts et six qui ont touché la cible au moins 20 fois, dans un bel effort collectif.

«Toutes les transactions de Ron Francis ont été bonnes. On a des joueurs qui étaient sur le premier trio l’an passé qui se retrouvent maintenant sur le troisième trio cette saison. Ça nous donne quatre lignes d’attaque assez fortes», mentionne l’un des propriétaires minoritaires, le Montréalais Mitch Garber, lors d’un entretien avec Le Journal.

L’homme d’affaires, à l’image de bien des amateurs de Seattle, s’est attaché à ce groupe dépourvu de grandes vedettes, mais aussi de gros egos.

«Il n’y a pas ici de superstars à la McDavid, Draisaitl, Makar, MacKinnon ou Tkachuk, mais c’est facile de tomber en amour avec des joueurs qui travaillent fort pendant 60 minutes. Les fans de sport aiment les négligés. Même à Montréal, les gens que je rencontre me disent: Go Kraken! Si j’étais propriétaire minoritaire des Bruins ou des Leafs, je ne pense pas qu’on me souhaiterait bonne chance!», rigole-t-il.

Et dire qu’il y a un an à peine, seulement six joueurs du Kraken avaient marqué 10 buts ou plus.

«Autant c’était inattendu pour tout le monde qu’on performe cette année, autant dans cette chambre on était convaincu d’avoir une chance de participer aux séries et de faire un bon bout. On est confiant en nous et il y a beaucoup de gars qui ont du vécu ici», plaide pour sa part l’attaquant québécois Yanni Gourde.

AFP

2. Une ville où l’argent abonde

En plus des succès sur la glace, toute équipe doit aussi aspirer au succès sur le plan financier. À Seattle, l’argent ne manque certainement pas, que ce soit dans les poches des propriétaires, dans celles des partisans ou des nombreuses compagnies de renommée internationale.

Les sièges sociaux majeurs abondent dans cette région prolifique de l’État de Washington.

«Je ne parlerai pas de chiffres, mais l’équipe est très rentable en raison de la vente de billets, mais aussi de produits dérivés et de loges corporatives à de grandes compagnies. Il n’y a pas une ville au monde qui a des sièges sociaux comme Microsoft, Starbucks, Amazon, Nordstrom, Costco, Boeing... Je pourrais continuer encore longtemps», s’essouffle presque Mitch Garber.

«Il y a peu de villes qui peuvent attirer ce niveau et ce volume d’entreprises de grande ampleur. Le résultat, c’est une équipe qui est forte en revenus et c’est sûr que chaque match de séries est une bonne chose pour l’organisation», ajoute-t-il.

Aux yeux de la vice-présidente principale au marketing et aux communications de l’équipe, Katie Townsend, le Kraken n’est qu’au début de la vague.

«Notre groupe de propriétaires a donné l’assurance à Ron Francis qu’il pouvait exercer sa vision à long terme. Les séries n’étaient donc pas une nécessité à court terme, mais ça nous rend la vie beaucoup plus facile auprès des investisseurs. Il faut maintenant capitaliser.

«Notre liste de partenaires corporatifs est imposante et plusieurs entreprises d’ici qui sont florissantes sont sur notre radar. Seattle avait besoin d’une équipe sportive hivernale et elle a la colonne vertébrale pour la soutenir», affirme-t-elle.

Selon les données de 2019, la région métropolitaine de Seattle se classe au cinquième rang aux États-Unis avec un revenu moyen par habitant de 78 073$.

AFP

3. Un marché sportif passionné

La grande question qui pouvait semer le doute quant à la profitabilité d’une équipe de hockey à Seattle était relative à sa place sur l’échiquier sportif très compétitif de l’endroit.

Les Seahawks ont pris part à trois reprises au Super Bowl depuis 2006. Ils aimantent plus de 68 000 fidèles à chaque match. Les Mariners ont une longue tradition de baseball et attirent cette saison quelque 29 000 partisans par rencontre malgré un rendement très mitigé. Les Sounders ont remporté deux fois le championnat de la MLS, en 2016 et 2019, et ils attirent plus de 30 000 amants du soccer à chacun de leurs matchs.

Plusieurs autres équipes connaissent du succès aux guichets, même en dehors de la scène professionnelle, comme le programme de football des Huskies de l’Université de Washington, dans la NCAA.

C’est différent de Las Vegas, où les Golden Knights étaient seuls au monde sur la scène sportive professionnelle à leurs premiers coups de patin.

«Plusieurs se demandaient si le marché sportif de Seattle était saturé, si la ville pouvait soutenir une autre équipe professionnelle. La réponse est oui à 100% et ça nous rend fiers. Avec les séries, on se sent au même niveau que les autres équipes ici», assure Katie Townsend.

Écoutez l'entrevue avec Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Montréal-Journal de Québec sur QUB radio :

D’ailleurs, l’équipe a même choisi de tirer profit de ce marché sportif compétitif pour attiser l’intérêt des gens à l’égard des séries.

«Nous avons misé sur une campagne marketing qui met l’accent sur les grands moments dans l’histoire des séries pour les équipes locales. Les gens ont en mémoire ces moments sportifs légendaires et veulent en savoir plus sur les séries au hockey», explique Townsend.

Il faudra voir maintenant si le Kraken saura maintenir ce bel élan.

«Seattle n’a pas toujours été la ville des Seahawks. Quand ils ne faisaient rien sur le terrain, c’était une ville de baseball avec les Mariners. Puis, les Seahawks ont été au Super Bowl en 2006 et c’est devenu une ville de football. Seattle peut très bien devenir la ville du Kraken. C’est le cas en ce moment. Maintenant, pour vraiment construire quelque chose, il faut retourner en séries année après année», estime Geoff Baker, journaliste du Seattle Times, lui aussi originaire de Montréal.

Getty Images via AFP

4. Le développement du hockey mineur

Même si une certaine culture de hockey existait déjà à Seattle, il n’y a pas meilleur moyen pour accroître le bassin de partisans que de pousser le développement du hockey mineur. Le Kraken n’a pas lésiné sur les efforts sur ce plan et devient presque victime de son propre succès.

Dès qu’une équipe d’expansion a été accordée à Seattle en décembre 2018, l’organisation n’a pas mis de temps à annoncer des investissements de 90 M$ pour son complexe d’entraînement, qu’elle partage avec la communauté, avec trois patinoires sur place.

Il y avait plus de 40 ans qu’il n’y avait pas eu de patinoires à l’intérieur des limites de la ville et, déjà, l’offre ne répond plus à la demande.

«C’est la troisième année du centre d’entraînement et même si les prévisions laissaient entendre que ce serait rentable au bout de cinq ans, ce l’est déjà. Le taux d’occupation est déjà à 100% et ça en dit long sur la popularité du hockey depuis l’arrivée du Kraken», souligne l’ancien défenseur de la LNH Jamie Huscroft, résident de la région et impliqué dans le hockey mineur.

Ce dernier a évolué pour sept formations entre 1988 et 2000, dont le Lightning, qui en était à sa cinquième année d’existence en 1996 lorsqu’il a joint leurs rangs.

«À Tampa, je suis arrivé quelques années après l’expansion. C’était encore très difficile et l’équipe était terrible. J’ai compris ce qui était bon ou moins bon pour une jeune organisation et je peux dire avec certitude que les dirigeants ici ont bien fait les choses, du haut au bas de la pyramide. La ville a tout de suite adopté l’équipe», poursuit-il.

Stephane Cadorette

5. Une bonne image de marque

Dans notre livraison d’hier, l’équipe marketing du Kraken confirmait que l’équipe se classait parmi les trois meilleurs vendeurs de la LNH en matière de produits dérivés. Il suffit de se présenter à un match et d’observer la file d’attente monstre à l’entrée de la boutique officielle pour comprendre que le nom, les couleurs et le logo de l’équipe ont vite fait leur place dans le cœur des partisans.

Il y a les chandails et tout le reste, mais aussi l’image positive de l’équipe dans la communauté.

«Le fait que nous ne sommes plus en période de restrictions sanitaires a fait une énorme différence cette saison par rapport à 2021-22. Les joueurs ont pu visiter des écoles, des hôpitaux et ils ont pu signer des autographes. Nous avons pu organiser des partys de visionnement. C’était brutal pour nous à ce niveau lors de notre première saison», mentionne Katie Townsend.

Il faut dire aussi que l’expérience de match semble être appréciée à l’intérieur du flambant neuf Climate Pledge Arena, avec un groupe musical pour l’avant-match et entre les périodes, une animation dynamique et une atmosphère survoltée.

Mitch Garber et le groupe de propriétaires savaient qu’il fallait miser sur cet aspect pour accrocher les non-initiés.

«Dans un marché comme Montréal, l’équipe a plus de 100 ans et les gens vont au Centre Bell pour le hockey. Ils sont préoccupés par le Canadien au quotidien.

«À Seattle, l’équipe est à sa deuxième saison et plusieurs éléments pour nous sont importants, comme l’image de marque, la marchandise, les concessions alimentaires, la musique, le spectacle, l’identité des joueurs... À Montréal, les gens connaissent les jeunes repêchés il y a cinq ans et les suivent dans les mineures. Nous, à Seattle, les partisans n’ont pas grandi avec le hockey et ils commencent par l’expérience de match. Avec l’intensité des séries, l’ambiance est impressionnante.»