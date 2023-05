La saison des ciné-parcs est lancée

Avec l’été qui arrive à grands pas, les ciné-parcs reprennent vie. Certains établissements, dont ceux de Saint-Hilaire, Orford et Saint-Eustache, n’ont pas attendu les premières soirées chaudes pour recommencer à accueillir les cinéphiles.

C’est le Ciné-Parc St-Hilaire qui a été le premier à ouvrir ses portes, à la mi-avril. Ceux de Saint-Eustache et d’Orford ont emboîté le pas la fin de semaine dernière.

«On a eu beaucoup de monde pour notre ouverture vendredi, mais samedi on a vraiment eu une grosse soirée, relate le copropriétaire du Ciné-Parc Orford, François Pradella.

«Il faut dire qu’on avait deux films très populaires à l’affiche: Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais aussi Super Mario Bros., qui fonctionne encore très bien cinq semaines après sa sortie.»

Le Ciné-Parc Belle Neige (dans les Laurentides) devrait reprendre ses activités autour du 18 mai. Quant à celui de Chandler, en Gaspésie, son ouverture est prévue pour la fin mai.

Écoutez l'entrevue avec Kevin Patenaude, copropriétaire du Ciné-Parc St-Hilaire à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Belle programmation

Si les ciné-parcs ont connu un regain de popularité au début de la pandémie, les nombreux reports de films hollywoodiens leur ont parfois joué des tours depuis trois ans. L’an passé, leur saison avait bien démarré, mais une panne de nouveaux films a entraîné une baisse d’achalandage vers la fin de l’été.

«La bonne nouvelle, c’est que cette année, on a pas mal de bons films répartis sur toute la saison, avance François Pradella. On a aussi des films québécois porteurs, comme Cœur de slush, ce qui n'a pas été le cas l’an passé. Je crois que ça va être notre première saison normale depuis la pandémie. L’an passé, il n’y avait plus restrictions sanitaires, mais on ressentait encore l’impact de la COVID sur le calendrier des films hollywoodiens. Là, on sent que ça va être plus normal.»