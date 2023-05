La STQ est «une société tout croche», déplore le Parti Québécois

Problèmes à Matane, à L’Isle-aux-Coudres, entre Québec et Lévis: la Société des traversiers du Québec (STQ) est une organisation «tout croche» qui «sert de bouclier» à la ministre des Transports Geneviève Guilbault, déplore le Parti Québécois.

«On est en gestion de crise perpétuelle», a déploré mercredi le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, au lendemain d’une rencontre houleuse entre les dirigeants et la STQ et les insulaires de L’Isle-aux-Coudres qui sont excédés par l’absence de fiabilité du service de traversier qui leur est offert.

«C’est une société qui est épouvantable», a ajouté le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, dont les électeurs ont aussi eu à composer, dans les dernières années, avec les nombreuses avaries des navires assurant la liaison entre Matane et la Côte-Nord.

En point de presse, les deux élus péquistes ont sommé la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, d’intervenir politiquement pour rétablir un service efficace de traversiers entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, dans Charlevoix.

Ils demandaient aussi à Mme Guilbault d’accélérer le processus d’acquisition des deux nouveaux traversiers destinés à L’Isle-aux-Coudres, qui est attendue pour 2029, selon ce qui a été annoncé en janvier dernier.

Citoyens de seconde zone

M. Arseneau constate qu’à l’heure actuelle, les résidents et travailleurs de L’Isle-aux-Coudres sont traités «comme des citoyens de deuxième zone».

Dimanche dernier, des insulaires ont été ramenés à bon port par hélicoptère et certains par un bateau de remorquage, parce qu’une amarre s’est coincée dans l’hélice du NM Svanoy, un traversier de dépannage que la STQ loue en attendant le retour de ses navires réguliers, qui sont brisés ou en processus de modernisation mi-vie.

Ils ont été nombreux à exprimer bruyamment leur colère aux dirigeants de la STQ, mardi soir, lors d’une assemblée à l’église de Saint-Bernard, à L’Isle-aux-Coudres. Ils ont notamment suggéré à la STQ de dépêcher, à l'Isle-aux-Coudres, le NM Alphonse-Desjardins, qui assure actuellement à lui seul, la desserte fluviale entre Québec et Lévis, une demande que le Parti Québécois a fait sienne. La STQ a toutefois rejeté cette solution, puisqu'il d'agit du seul navire disponible pour offrir le service entre Québec et Lévis, jusqu'à la mi-juin. « Entre Québec et Lévis, il y a quand même une autre façon de traverser [par les deux ponts], alors qu'entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, il n'y en a pas », a observé Joël Arseneau, en suggérant à la STQ de recourir à nouveau aux services d'AML, s'il le faut.

Guilbault minimise

Appelée à commenter la situation, la ministre Guilbault a souligné que le NM Svanoy a été remis en service dès lundi matin, après le « petit enjeu » survenu dimanche.

« Les bris auraient pu être plus importants », a-t-elle observé, en rappelant que la STQ peut toujours compter sur un service héliporté, en cas de besoin.

« Tout l’été à l’Isle-aux-Coudres, il y aura deux navires fonctionnels : le Svanoy et le Félix-Antoine Savard », a-t-elle assuré.

Plusieurs traversiers en atelier :

Le retour du NM Félix-Antoine Savard à l’Isle-aux-Coudres est attendu « au plus tard le 16 juin prochain », a confirmé la STQ au Journal. Le navire est présentement en cale sèche au Chantier Davie pour réparer les dommages qui l’ont mis hors service, le 17 février dernier.

La STQ ignore pour l’instant quand le traversier de l'Isle-aux-Coudres, le NM Joseph-Savard (en modernisation mi-vie) et le navire de relève Radisson (en cours de remotorisation) seront de retour.

Des essais en mer prévus vers la fin-mai, début juin, « aideront à préciser la date de retour prévue » du Joseph-Savard, a indiqué le porte-parole de la STQ, Simon Laboissonnière.

À la traverse Québec-Lévis, le NM Lomer-Gouin, qui est présentement en arrêt technique obligatoire annuel, devrait être de retour « autour du 14 juin ». Il rejoindra le NM Alphonse-Desjardins, qui continue d'assurer à lui seul les traversées d’ici là.