L’acteur qui incarne Ivan Drago dans «Rocky IV» combat un cancer depuis 8 ans

L’acteur Dolph Lundgren, bien connu pour son rôle d’Ivan Drago dans le film «Rocky IV», combat un cancer depuis bientôt huit ans.

Le Suédois de 65 ans s’est ouvert à ce sujet en entrevue avec le journaliste américain Graham Bensinger.

Le comédien a raconté qu’une première tumeur avait été découverte sur son rein en 2015 et qu’il avait été en rémission quelque temps après des traitements.

Mais la maladie a fait son retour en 2020 en se propageant à ses poumons, sa colonne vertébrale, son foie et son estomac.

«À ce moment-là j’ai vraiment pris conscience que c’était quelque chose de sérieux», a-t-il dit à l’émission «In Depth with Graham Bensinger».

Dolph Lundgren a expliqué avoir rencontré plusieurs médecins et trouvé un traitement qui a fait considérablement diminuer la taille des tumeurs.

«Le pronostic s’est grandement amélioré. J’espère que les médicaments que je continue de prendre vont supprimer tout ce qui reste.»

L’acteur, qu’on a aussi vu dans la série de films «Les Sacrifiés» ou dans «Aquaman», s’est questionné sur la survenue de son cancer et sa prise de stéroïdes dans les années 1980.

«J’en ai consommé dans les années 1980, 1990 (...) J’ai repensé à tout ça et je me suis dit que j’avais sûrement fait une erreur. Je pense qu’il y a peut être un lien entre ces traitements de testostérone et le cancer.»

Lundgren est aussi revenue sur sa relation avec sa compagne, Emma Krokdal, qui est de 40 ans sa cadette.

Getty Images via AFP

«Je trouve qu’Emma est très mature pour son âge. Elle a eu une vie très intéressante, elle vient d’une petite ville de la Norvège. Elle s’est mariée là-bas et a traversé un divorce difficile (...) J’ai été avec des personnes qui étaient deux fois plus âgées qu’elle et qui n’avait pas sa maturité.»