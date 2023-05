Six victimes en cinq ans: le «boulevard Mortel» au Saguenay a encore frappé

Le décès de cinq automobilistes en quatre ans n'a pas été suffisant pour pousser les autorités à modifier la configuration du boulevard Martel, à Saint-Honoré, où une sixième personne a trouvé la mort ce week-end.

«J’ai une peur bleue de ce coin-là, tout le monde l’appelle le “boulevard Mortel”. Il faut que ça change!», peste Stéphane Gagnon, contacté par Le Journal.

Son ami Bernard Barrette, un motocycliste de 47 ans bien connu dans la région, a perdu la vie sur cette route qui traverse la municipalité située au nord de Saguenay. Il a été happé par une automobiliste qui a effectué un virage à gauche vers le rang Saint-Marc, selon la Sûreté du Québec.

L’événement a suscité la colère dans la région, alors que ce secteur est trop bien connu pour ses accidents mortels. Depuis 2018, six personnes y ont trouvé la mort, incluant M. Barrette.

«On a perdu un grand homme ce week-end, je n’attendrai pas d’y perdre mon fils», soutient M. Gagnon, qui a lancé une pétition pour changer la configuration du tronçon qui avait récolté près de 1000 signatures au moment d’écrire ces lignes.

La faute aux automobilistes?

La coroner Francine Danais a d’ailleurs recommandé au ministère des Transports d’étudier la sécurité de cette même intersection après une collision mortelle, en avril 2021.

«[...] Notamment en regard à la densité de circulation dans cette section et à sa configuration, à la visibilité aux approches, ainsi que toute autre vérification jugée pertinente afin [...] de prendre toutes les mesures correctives nécessaires», peut-on lire dans son rapport.

Le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, affirme pourtant qu’il s’agit de «l’une des routes les plus sécuritaires» au Québec. Il soutient que c’est le comportement des automobilistes qui est en cause dans la majorité des accidents qui sont survenus.

«Ce n’est pas une route dangereuse, les chiffres le démontrent. Il y a 12 000 véhicules qui y circulent chaque jour. Il s’agit de conduire prudemment», estime M. Tremblay.

Aucune modification notable du tronçon n’a été effectuée dans les dernières années, souligne-t-il.

Quelques changements à venir

Depuis la parution du rapport de Me Danais en juin 2022, le MTQ s’est penché sur la question et a analysé le boulevard Martel sur près de 8 km. L’étude est toujours en cours à ce jour, mais quelques améliorations de sécurité sont déjà prévues.

L’éclairage sera amélioré entre la rue Fabien et le chemin de la Carrière, tout comme entre le chemin des Visons et le chemin des Ruisseaux. Des feux clignotants pour signifier la présence de grande faune seront ajoutés et le marquage au sol sera fait plus tôt en saison.

«L’ajout d’un feu de circulation ou d’un carrefour giratoire a été étudié et ce n’est pas justifié pour le moment. Le gain en sécurité pourrait être négatif et causer plus de problèmes», explique pour sa part Nathalie Girard, porte-parole régionale du MTQ.

C’est pourtant ce que réclament de nombreux citoyens de Saint-Honoré qui craignent pour leur sécurité.

Plusieurs victimes en peu de temps

2 mai 2018: Régis Couture, 55 ans

18 novembre 2018: Annie Fortin, 43 ans

30 mars 2019: Jessika Potvin, 20 ans

30 mars 2019: Rémy Villeneuve Boulianne, 22 ans

22 avril 2021: André Larouche, 61 ans

6 mai 2023: Bernard Barrette, 47 ans