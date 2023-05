Le Canada veut noyer le Québec, mais la CAQ dort au gaz

Gilles Proulx, avec qui j’échange tous les jours à QUB radio, me posait une bonne question l’autre jour...

«Coudonc, c’est qui le premier ministre du Québec? François Legault ou Pierre Fitzgibbon?»

Il n’est pas seul à s’interroger.

Non seulement le ministre Fitzgibbon en mène-t-il de plus en plus large, mais plus ça va, et plus on a l’impression que les dossiers «identitaires» (immigration, laïcité, protection du français) doivent recevoir l’imprimatur du puissant ministre de l’Économie pour se retrouver sur le dessus de la pile.

Imposer une connaissance du français aux travailleurs temporaires? Non, car nous sommes en pénurie de main-d’œuvre...

Réclamer de nouveaux pouvoirs à Ottawa? Ce n’est pas le temps de déclarer la guerre au gouvernement fédéral, car nous avons besoin de son aide pour attirer les entreprises étrangères chez nous...

Bref, c’est comme si, après avoir «réglé» les dossiers identitaires dans son premier mandat avec des lois timides, monsieur Legault pouvait enfin se consacrer aux choses importantes, c’est-à-dire l’économie.

N’a-t-il pas déjà dit que la création de la richesse «est la base de tout», comme le rappelait Michel David dans Le Devoir en octobre 2022?

Chassez le comptable, et il revient au galop.

CHIEN QUI JAPPE NE MORD PAS

Le hic est que le Canada, lui, ne lâche pas les dossiers identitaires, au contraire: il s’y attaque avec une vigueur renouvelée.

Comme Le Journal le montrait le week-end dernier, Ottawa va ouvrir toutes grandes les vannes de l’immigration pour transformer la grenouille canadienne en bœuf et faire du pays une «puissance mondiale».

Et qu’importe si l’inondation démographique qui s’ensuivra risque de détruire les barrières poreuses de la loi 101 et de noyer le Québec: on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs.

Et que fait la CAQ pendant ce temps?

Elle bombe le torse.

«On ne se laissera pas dicter nos cibles annuelles de nouveaux arrivants, oh que non, que le gouvernement fédéral se le tienne pour dit!»

Je suis sûr que les ténors du gouvernement Trudeau tremblent dans leurs culottes en voyant la ministre Christine Fréchette rouspéter et taper du pied...

«Encore le Québec qui jappe. Mais ne craignez rien, il ne mord jamais... Il finit toujours par retourner dans sa niche... Bon chien!»

C’EST QUOI, LE PLAN?

J’aimerais que monsieur Legault m’explique deux choses.

Quels sont les avantages à demeurer au sein du Canada, déjà? Nous ne réussissons même pas à convaincre le Canada de nous permettre d’avoir un rapport d’impôt unique ! Et vous croyez que vous pourrez transférer de nouveaux pouvoirs en immigration?

Comment allez-vous réussir ce tour de magie? En le demandant poliment? En faisant chanter le Ô Canada à Bernard Drainville? En reniant trois fois de suite vos anciennes convictions souverainistes? En montrant patte blanche — pardon, patte rouge?

On a essayé tout ça, et rien n’a fonctionné.

C’est quoi, le plan, monsieur Legault?

Qu’attendez-vous pour dire haut et fort que quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement?