Lithium pour batteries électriques: Allkem et Livent fusionnent pour former le 3e joueur mondial, avec 2 mines au Québec

Les fournisseurs de lithium pour les batteries des voitures électriques de Tesla et Toyota fusionnent pour créer le troisième joueur mondial du secteur, avec des projets dans deux mines à la Baie-James.

«L’objectif est d’être assez gros et d’avoir assez d’expertise pour pouvoir transformer le lithium jusqu’au produit fini. Peu de compagnies dans le monde sont capables de le faire hors de la Chine. On essaie de pouvoir être autonomes.», a expliqué en entrevue au Journal Denis Couture, directeur des opérations canadiennes d’Allkem.

Le producteur australien (AKE.AX) a annoncé tôt ce matin la fusion avec la société américaine Livent Corp (LTHM.N). Le siège social de la nouvelle entité sera situé en Amérique du Nord, à un endroit qui n’est pas encore précisé.

Allkem a un projet de 380 M$ à la Baie-James pour l’exploitation d’une mine de lithium, de laquelle il fabriquerait un concentré de spodumène.

Livent, de son côté, est coactionnaire à 50% avec le gouvernement du Québec dans Nemaska Lithium, qui a aussi le projet d’exploiter une mine à la Baie-James, en plus d’ouvrir une usine de deuxième transformation à Bécancour. Ces projets nécessitent des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars.

«Nos deux projets vont continuer à avancer de la même façon. Il n’y a pas un projet qui sera retardé, ni personne qui va perdre son travail. On avance le plus vite possible aux deux endroits.», a affirmé M. Couture.

Photo Valérie Lesage

La capitalisation des deux sociétés réunies atteint les 10,6 G$ US. La fusion permettrait au nouveau géant d’avoir 1,4 G$ en liquidités pour faire avancer ses projets.

«Chez Allkem, nous avions les ressources financières pour la mine, précise Denis Couture. Mais pour la transformation secondaire, cela peut coûter de quatre à cinq fois plus cher qu’une mine. Ensemble (avec Livent), ça va nous permettre d’avancer vers la transformation.»

M. Couture affirme que la volonté est encore plus grande aujourd’hui de faire de la transformation au Québec. L’usine prévue à Bécancour n’aura pas la capacité pour traiter le concentré issu de la mine d’Allkem (anciennement Galaxy); elle sera uniquement utilisée pour Nemaska.

«Soit on la fera plus grosse, soit on en ouvrira une autre au Québec ou ailleurs. Ce sont toutes ces idées qu’on mettra sur la table.», a indiqué M. Couture.

Aucune discussion n’a eu lieu avec le gouvernement du Québec: les efforts des prochains mois seront axés sur la transaction et son aval par les actionnaires d’ici la fin de cette année.

« Cette transaction confirme l’importance stratégique du lithium dans la chaîne d’approvisionnement de la filière batterie et permettra à Allkem et Livent de continuer le développement de leurs projets au Québec. Le projet de Nemaska à Bécancour demeure le même et est toujours en développement; il permettra une première transformation du lithium au Québec, » a réagi Mathieu St-Amand au cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Le projet d’Allkem à la Baie-James a reçu l’autorisation du gouvernement fédéral en janvier dernier. Celle du provincial est encore attendue; les discussions avec les Cris ne sont pas complétées. À l’origine, Allkem espérait commencer l’exploitation de la mine au début de 2024, mais le projet est retardé.

Cinq projets miniers de lithium sont à l'étape de mise en valeur au Québec, bien positionnés pour devenir un grand fournisseur à l'échelle mondiale. Sayona en possède deux (Moblan et Authier) et Éléments Critiques un autre (Rose Tantale), tandis que Nemaska et Allkem ont les deux autres.