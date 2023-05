Négociation publique: les profs de la Fédération autonome de l’enseignement réclament un médiateur

Les négociations entre Québec et ses enseignants se corsent. Les profs affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) réclament l’intervention d’un médiateur et envisagent des moyens de pression pour la rentrée scolaire si l'impasse persiste.

La FAE, qui représente 60 000 enseignants, a acheminé mercredi une demande de médiation au ministère du Travail. Le dépôt du projet de loi 23 la semaine dernière a «mis le feu aux poudres», affirme sa présidente, Mélanie Hubert.

«Le ministre a voulu régler par la porte d’en arrière des choses qui étaient dans le cahier de dépôt patronal et ç’a vraiment heurté nos membres, dit-elle. C’est urgent que l’on trouve des solutions aux problèmes et de toute évidence, avec la façon dont ça fonctionne en ce moment, on n’arrive pas à trouver des façons de se rapprocher.»

La FAE estime que les besoins des élèves sont devenus trop grands pour être comblés uniquement par la formation continue, prévue dans le projet de loi 23.

Québec mise par ailleurs beaucoup sur le recours aux «aides à la classe», des éducatrices qui viennent prêter main-forte aux enseignants du primaire, mais ce soutien additionnel ne permettra pas aux élèves en difficulté d’avoir accès à davantage de services spécialisés, affirme la fédération syndicale.

Autres moyens de pression à venir

Si la médiation ne donne pas les résultats escomptés, des moyens de pression pourraient être déclenchés cet automne, ajoute sa présidente.

«C’est l’une des options que l’on envisage pour la rentrée scolaire, rien n’est exclu», dit-elle. «Mais l’objectif, c’est vraiment d’en arriver à un règlement» afin de trouver des solutions à la lourdeur des classes et à la pénurie de personnel. «Ça ne peut plus continuer comme ça», affirme Mme Hubert.

La convention collective des enseignants est échue depuis le 31 mars.