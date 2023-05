Max Domi et Evgenii Dadonov sont méconnaissables à Dallas

Encore une fois en séries 2023, les anciens du Canadien Max Domi et Evgenii Dadonov ont tiré d’embarras les Stars de Dallas, qui peuvent espérer atteindre la finale de l’Association de l’Ouest une deuxième fois en quatre ans.

Après avoir défait le Kraken de Seattle 6 à 3 dans le quatrième affrontement de la série de deuxième tour, mardi, la formation texane se trouve à égalité 2 à 2 et elle peut remercier non seulement ses gros canons comme Tyler Seguin, Roope Hintz et Jamie Benn pour son parcours éliminatoire, mais également Domi et Dadonov.

Ce dernier a récolté deux mentions d’aide à sa plus récente sortie et ses huit points lui valent le cinquième rang de sa formation à ce chapitre. De plus, il domine les siens avec un différentiel de +5. Pour ce qui est de Domi, il a atteint la dizaine de points grâce à ses deux filets et une aide, mardi, de sorte qu’il occupe la deuxième place chez les Stars. Mais au-delà des statistiques individuelles, il y a les performances du club et l’attaquant se réjouit des succès des dernières semaines.

«C’est évidemment agréable de marquer et d’aider l’équipe à gagner, mais tout le monde fait sa part, a déclaré le hockeyeur au site NHL.com. Tous effectuent des jeux, compétitionnent et remportent les batailles nécessaires. Il le faut, car il s’agit d’une bonne formation de l’autre côté. Nous le savons. Ils travaillent fort, ils possèdent beaucoup de vitesse, un bon gardien et une belle défense. Ce n’est pas facile de créer des occasions de compter, mais quand il y en a, on doit trouver le moyen d’en profiter.»

D’ailleurs, les Stars se doutent qu’ils devront maintenir la cadence pour éliminer les tombeurs de l’Avalanche du Colorado. L’effort doit être soutenu.

«Nous savons ce qui est arrivé dans la partie précédente [un échec de 7 à 2 dans la troisième joute] et je pense qu’on a obtenu la contribution de tous. Selon moi, on était tous plus affamés que la dernière fois et ç’a paru. On voulait gagner chaque confrontation et chaque rondelle, et nous l’avons fait», a décrit Domi.

Longue série pour un joueur en particulier

Conséquemment, les deux équipes en sont quittes pour au moins deux autres parties : celles-ci auront lieu jeudi à 21 h 30 et samedi à 19 h, sur les ondes de TVA Sports. Si à Seattle, toute victoire du Kraken peut être considérée comme un boni, du côté de Dallas, les attentes sont un peu plus élevées. Les hommes de l’instructeur-chef Peter DeBoer ont quand même terminé tout juste derrière l’Avalanche au classement de la section Centrale cette saison et possèdent les outils pour aller plus loin.

Et le caractère semble là, surtout si on regarde en direction du défenseur Miro Heiskanen. Le patineur de 23 ans a joué plus de 31 minutes, mardi, en dépit d’un visage passablement enflé, résultat d’une rondelle reçue lors de la partie précédente.

«Il est la colonne vertébrale de notre club, a louangé Domi. Tous le savent, c’est un joueur incroyable des deux côtés de la glace. Le revoir fut non seulement parfait pour notre jeu, mais aussi pour la confiance à l’intérieur de ce vestiaire.»