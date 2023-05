Meurtre de Patricia Sirois: un voisin troublé par sa rencontre avec Martin Lévesque et sa conjointe juste avant le drame

Quelques minutes avant le meurtre de Patricia Sirois à Saint-Raymond de Portneuf, un voisin affirme avoir été questionné par l’accusé Martin Lévesque et sa conjointe dans ce qui ressemblait à un «barrage routier» qui l’a fait «freaker».

• À lire aussi: «Qu’est-ce qui m’a pogné? Je n’en ai aucune idée»: Martin Lévesque a eu un «black-out» après le meurtre de Patricia Sirois

• À lire aussi: Meurtre de Patricia Sirois: Martin Lévesque était «sur les nerfs» après une tentative d’incendie criminel

• À lire aussi: Meurtre de Patricia Sirois: une voisine décrit le chaos dans les minutes suivant le drame

Appelé à la barre des témoins au procès de Lévesque, Mathieu Goudreault a raconté qu’il s’est senti fixé et observé par Guylaine Laflamme, la conjointe de l’accusé, au moment où il circulait en voiture devant leur domicile de la rue Marlène pour aller faire une commission, le 10 septembre 2021.

Trouvant son comportement étrange, il s’est arrêté pour «[s’]assurer que tout est correct». Selon lui, la femme, qui semblait dans un «sérieux état d’ébriété», s’est approchée du côté passager ; elle voulait savoir ce qu’il «fait là», «d’où» il venait.

Puis, Martin Lévesque, qui «lui aussi était intoxiqué par l’alcool», serait apparu «soudainement», côté conducteur.

Paranoïa

Il a perçu de la tension et de la paranoïa dans l’air. «C’était tout de suite évident que les deux étaient de connivence. Il y avait une espèce d’intention d’enquêter. C’est comme si c’était un barrage routier», a décrit le citoyen devant les 14 jurés.

«Je sentais plus que c’était une évaluation... c’est qui qui va y passer ce soir-là», a précisé le témoin.

Lévesque lui aurait expliqué d’une voix «douce» que «c’est important qu’on se connaisse entre voisins, on n’est plus en ville ici, on est en campagne», selon M. Goudreault.

À un certain moment, Laflamme «a mentionné un commentaire à l’effet que “ok, lui il est correct ce gars-là [...] mais sa blonde par exemple, je l’aime pas, ou quelque chose comme ça”», a poursuivi le résident, après quoi il a «commencé à freaker pas pire».

Finalement, Lévesque, un militaire à la retraite qui plaide la non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux, aurait conclu la discussion en lui serrant la main.

Quelques minutes plus tard, Patricia Sirois était tuée sous les yeux de ses enfants alors qu’elle se rendait à sa résidence.

À l’improviste

Un autre résident de la rue Marlène, Cédric Langevin, lui-même un militaire, a témoigné au procès à l’effet que Martin Lévesque est venu lui rendre visite plus tôt dans la même soirée.

Le quinquagénaire se serait présenté à l’improviste sur son terrain dans le but de faire sa connaissance et le questionner, notamment, sur sa carrière dans l’armée.

Capture d'écran d'une vidéo fournie par la Couronne

Selon lui, Lévesque était calme et même de bonne humeur, mais semblait sous l’influence de médicaments et était parfois difficile à comprendre.

Il aurait essayé de le décourager de partir en mission en Lettonie. «Tu le sais pas, mais tu partiras pas», lui aurait-il dit de manière énigmatique.