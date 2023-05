Un ado de Saguenay est devenu millionnaire grâce à une carte de collection

Un adolescent de 17 ans de Saguenay est devenu millionnaire grâce à une carte de collection du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton qu’il vient de vendre pour plus de 1 M$.

Jean-Nicolas Gagnon était loin de se douter il y a près de deux ans, le 11 juillet 2021, que l’achat de son premier paquet de cartes de collection allait le rendre millionnaire!

«Je ne m’y connaissais aucunement en carte», a-t-il avoué.

TVA NOUVELLES

C’est dans la boutique de collection TW Chicoutimi que l’adolescent s’est procuré au hasard l’un des 18 paquets d’une boîte de cartes de Formule 1. La carte la plus prisée au monde se trouvait dans son paquet, celle du champion de Formule 1 Lewis Hamilton.

«C’est la seule carte autographiée 1 de 1, il y a plusieurs versions numérotées. La même version 1 de 1 non autographiée est sortie la même journée que nous bizarrement, mais au Japon. C’est un paquet détaillé autour de 50$ qui a changé la vie du jeune homme», a expliqué le co-propriétaire de la boutique TW Chicoutimi, Gabriel Normand.

Des dizaines d’offres

Jean-Nicolas a reçu une dizaine d’offres de collectionneurs après avoir publié une photo de sa carte sur les médias sociaux.

«Je me suis fait écrire par un acheteur aux États-Unis, au Québec, par des personnalités publiques même», a raconté le jeune millionnaire.

Écoutez les conseils d'un planificateur financier suite à un tel gain, disponible via QUB Radio :

Il a ensuite été approché par le producteur d’une téléréalité de collectionneurs sur Netflix, aux États-Unis, appelée King of Collectibles: The goldin touch.

«Après ça a été un effet boule de neige», a dit Jean-Nicolas Gagnon.

Accompagné de son père, le jeune homme s’est rendu en Philadelphie pour prendre part à l’émission. C’est à ce moment qu’il a rencontré l’entrepreneur américain Armandon Gutiérrez, qui lui a offert plus de 1 M$ pour la carte.

«Je ne réalise pas vraiment le montant qu’elle a été vendue», a confié le jeune de 17 ans.

Du jamais vu

Lorsque la carte a été déballée, la boutique TW Chicoutimi existait depuis seulement un an. Avec le peu de marchandises en boutique à l’époque, il fallait une chance inouïe pour mettre la main sur une telle rareté.

«C’est un record pour un magasin comme le nôtre de déballer un paquet de cette ampleur-là. Une carte qui se détaille dans les sept chiffres comme ça, ce n’était jamais arrivé. C’est une boîte qu’on a eue sur les tablettes deux à trois semaines», s’est souvenu le copropriétaire.

C’était vraiment une question de chance. «Il y a des gens qui me disaient être passés une semaine avant et qu’ils avaient hésité à acheter une boîte ou un paquet», a mentionné l’adolescent.

Deux ans plus tard ... les prix ont triplé. «Plus on avance avec les années, moins il y a d’offres vis-à-vis la demande. Dans 15 [ou] 20 ans, l’engouement va être incroyable au niveau de la carte, on va la voir dans les encans. Ça, c’est certain », a indiqué M. Normand.

«J’ai réalisé la chance que j’avais et j’ai tout changé mes plans», a avoué Jean-Nicolas Gagnon, lui qui voulait être policier, mais qui envisage désormais de se lancer en entrepreneuriat.

«J’aimerais beaucoup investir dans l’immobilier ou mes projets personnels d’entreprise. J’aimerais visiter le monde, habiter à Dubaï, mais aussi faire le tour du monde», espère-t-il.

Même si la chance lui sourit, il ne compte pas faire l’achat d’un billet de loterie lorsqu’il aura atteint la majorité.

«J’essaie de créer ma propre chance», a-t-il dit.