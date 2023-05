Passage à CNN: Donald Trump insulte une animatrice en direct

LE JOURNAL | L’ancien président américain Donald Trump a été fidèle à lui-même pour sa première entrevue télévisée à CNN depuis 2016, enchaînant les attaques non fondées qui ont marqué sa présidence et insultant au passage l’animatrice.

Le milliardaire âgé de 76 ans a encore une fois refusé d’admettre qu’il avait perdu l’élection de 2020, tout en répétant allégrement sa fausse affirmation selon laquelle le scrutin avait été truqué.

Le candidat à l’investiture républicaine en vue de la prochaine course à la Maison-Blanche était en direct mercredi pour un échange télévisé organisé par CNN, pendant laquelle il a répondu aux questions d’électeurs du New Hampshire.

Il s’agissait de sa première apparition médiatique depuis qu’il a été reconnu responsable d’agression sexuelle, mardi, par un tribunal civil de New York.

Trump s’est d’ailleurs moqué de sa victime, l’autrice et journaliste E. Jean Carroll, tandis que le public riait et l’applaudissait. Il a répété qu’il ne connaissait pas cette femme, à qui il doit maintenant débourser 5 M$ en dommage et intérêt.

Corriger ses mensonges

Pendant toute la soirée, l’animatrice Kaitlan Collins a tenté de corriger en temps réel les faussetés proférées par Trump, mais elles étaient nombreuses.

Il est allé jusqu’à insulter la journaliste alors qu’elle le questionnait sur la présence de documents classés secrets à sa somptueuse demeure, à Mar-a-Lago.

Il lui a lancé « you are a nasty person », qu’on peut traduire en français par : vous êtes une méchante personne ou une personne désagréable.

La foule majoritairement républicaine a applaudi l’ex-président après sa réplique.

Trump a également rejeté la responsabilité de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 et a déclaré qu’il offrirait le pardon à un grand nombre des manifestants qui se sont introduits dans le Capitole ce jour-là.

Il évite des questions

Le candidat a refusé de répondre à quelques questions qui ne faisaient pas son affaire, notamment en restant évasif sur la question de savoir s’il signerait ou non une interdiction fédérale de l’avortement s’il remporte un second mandat.

Et il n’a pas voulu dire s’il souhaitait que l’Ukraine ou la Russie gagne la guerre, malgré l’insistance de la journaliste à obtenir une réponse claire.