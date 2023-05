Pêcher en pourvoirie, un choix judicieux

Aux quatre coins du Québec, des pourvoyeurs ont su développer une expertise de premier plan pour vous aider à vivre des aventures de pêche à la hauteur de vos attentes, quels que soient l’espèce ou les services que vous recherchez.

«Le réseau des pourvoiries du Québec représente 340 pourvoiries dans 16 régions touristiques du Québec, précise la responsable des communications à la Fédération des pourvoiries du Québec, Josiane Lavallée. Nous comptons 20 espèces à pêcher et 18 à chasser. Cette année, membres et non-membres confondus, nous avons 188 pourvoiries à droits exclusifs et 378 pourvoiries à droits non exclusifs pour un total de 566 pourvoiries. Les territoires sous bail exclusif représentent 24 811 km2. Si on enlève Anticosti, c’est 17 570 km2, soit environ 1 % du territoire québécois.»

Pour le logement, les pourvoiries vous offrent une foule de possibilités: les bateaux-maisons sur le réservoir Gouin et à la pourvoirie La Barrière, les yourtes, les tipis, le glamping, en plus des chalets et auberges très confortables.

Au total, 113 pourvoiries offrent un chalet seul sur le bord d’un plan d’eau. Par exemple, à la pourvoirie Hosanna, dans le secteur Natisk, vous pouvez avoir un chalet seul avec deux lacs où vous pourrez taquiner tranquillement de très belles truites mouchetées, en vous croyant seul au monde.

DES GENS DE PASSION

Les pourvoyeurs sont d’abord et avant tout des gens passionnés.

Photo fournie par Julien Cabana

Ils possèdent toutes les connaissances nécessaires pour vous faire vivre une belle excursion de pêche. Plusieurs pourvoiries offrent la formule en pêche guidée. Que vous soyez novices ou expérimentés, vous aurez l’occasion de profiter pleinement de votre aventure.

Si vous ne possédez pas d’équipements de pêche, on vous dépannera. Le pourvoyeur vous fournira tous les secrets pour capturer vos prises, que ce soit les leurres à utiliser ou les spots de pêche sur certains lacs.

Pour ses lacs à trophées, le pourvoyeur va limiter le nombre de prises afin de permettre à plus de pêcheurs de récolter des poissons de belle taille. Par exemple, sur les Monts-Valin, à la Pourvoirie Poulin de Courval, vous pourrez profiter du grand lac très poissonneux et de petits lacs à grosses truites.

Les pourvoyeurs font une saine gestion. Ils protègent leur territoire et les espèces qui y vivent. C’est de cette façon qu’ils assurent la pérennité de leur coin de pays, au profit de tous les amateurs qui les visitent.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mentionnons aussi que plusieurs pourvoiries offrent différentes activités pour agrémenter les séjours en milieux naturels. Ils se sont adaptés à la réalité des pêcheurs d’aujourd’hui.

Les pourvoiries du Québec pratiquent depuis fort longtemps le développement durable.

Ils veillent au bon développement, à la protection et à la régénération des ressources.

Les lacs et autres cours d’eau doivent être de qualité afin de constituer des habitats optimaux pour les poissons. Les populations d’orignaux, de cerfs de Virginie et d’ours noirs doivent être gérées adéquatement et de manière continue.

Depuis plusieurs années, plusieurs pourvoiries pratiquent le compostage. Elles ont entamé la transition énergétique vers le solaire et autres, étant donné que comme elles sont en milieux éloignés dans la plupart des cas, elles n’ont pas accès au réseau d’Hydro-Québec.

Quatre pourvoiries sur les Monts-Valin ont participé à un projet pilote qui a permis une réduction de 78 % de leurs déchets grâce au compostage et au recyclage. En Outaouais, quatre pourvoiries participent à des initiatives visant à encourager la découverte des produits locaux.

Les pourvoyeurs sont de vrais professionnels de la nature à qui vous pouvez vous fier pour vivre des aventures de pêche en couple, en famille ou encore en groupe de pêcheurs mordus.

Pour trouver la destination qui vous convient parmi les différentes pourvoiries du Québec, la meilleure chose est de vous rendre sur le site pourvoiries.com, sous l’onglet Trouver une pourvoirie. Vous pourrez entrer vos critères concernant l’espèce recherchée, les services, le type de logement et autres, ce qui vous donnera accès à une sélection personnalisée en fonction de vos besoins.

Vous pouvez aussi communiquer directement avec la FPQ au 1 800 567-9009.