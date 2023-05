Puanteur ambiante en Inde: des familles protestent contre les violences ethniques en refusant d’inhumer leurs morts

La puanteur des cadavres s’échappe de la morgue d’un hôpital de l’État du Manipur, dans le nord-est de l’Inde, où des familles refusent d’inhumer des êtres chers, tués dans les violences interethniques la semaine dernière, jusqu’à ce qu’elles obtiennent justice.

Kamlallian Ype, un Kuki âgé de 35 ans, membre d’une tribu minoritaire chrétienne de l’État, était parmi les derniers à résister aux assaillants quand il a été assassiné, raconte à l’AFP son ami P. Hentinglian.

Au moment où il fuyait à travers les rizières une bande de Meiteis, tribu majoritaire hindoue, Kamlallian Ype « a pris une balle dans le dos et s’est écroulé ».

« Ils sont allés près de lui et lui ont tiré une balle dans le front, à bout portant. J’ai tout vu », affirme son ami, un jeune homme de 25 ans, assis devant la morgue avec la sœur aînée du défunt, Siamting, 39 ans.

Photo Arun SANKAR / AFP

Selon les autorités, environ soixante personnes ont été tuées et 200 autres blessées dans les deux camps depuis la semaine dernière lors d’un déchaînement de violences interethniques, les pires de ces dernières décennies.

Près de 2000 habitations ont été incendiées et quelque 35 000 villageois déplacés.

Ces violences au Manipur ont démarré après une manifestation contre la possibilité que les Meiteis obtiennent le statut plus avantageux de « tribu répertoriée ».

« Martyr »

Ce statut, établissant une forme de discrimination positive, garantirait des quotas d’emplois publics et d’admissions dans les universités.

Les Meiteis vivent principalement à Imphal, capitale du Manipur, et ses environs. Les Kukis sont surtout implantés dans les collines.

Cet État du nord-est de l’Inde, coincé entre la Chine, le Bangladesh et la Birmanie, est depuis longtemps un foyer de tensions ethniques et de séparatisme.

Aujourd’hui, les familles des Kukis tués réclament la création de leur propre État.

Kamlallian Ype « manque » à sa veuve et à leurs quatre fils, selon Siamting qui ajoute que leur famille n’attend rien du gouvernement du Manipur et proclame le défunt « martyr (...) de la communauté tribale ».

« Ce que je veux vraiment désormais, c’est que les régions tribales soient séparées du Manipur, que le gouvernement indien crée un État séparé pour les tribus de la région », poursuit-elle.

Un autre père de quatre enfants, Lalthansang Siekzathang, un journalier, gît aussi à la morgue.

« La vraie justice sera un État indépendant de (la capitale) Imphal qui ne favorise qu’une seule communauté », lance sa veuve Jelevi Hmingthangmoi, 30 ans.

Photo Arun SANKAR / AFP

« Une terre tribale »

Ensemble, les deux femmes disent qu’elles ne procéderont pas aux funérailles tant que le gouvernement n’aura pas accédé à leur demande.

« Il est mort en défendant notre terre », rappelle Siamting, « comme nos demandes ne sont pas satisfaites, il reste à la morgue ».

Des villageois ont rapporté que des bandes de Meiteis armées de fusils et de bidons d’essence avaient attaqué les villages kukis dans les collines.

Selon Hentinglian, le village que défendait son ami avait subi l’assaut « de commandos de police qui se battaient aux côtés de quelque 200 Meiteis ».

« Les commandos menaient la charge avec des fusils automatiques et certains Meiteis portaient des pistolets », déclare-t-il.

L’AFP n’a pas été en mesure de confirmer son récit de manière indépendante et a demandé aux autorités policières du Manipur de s’exprimer à ce sujet.

La police de l’État a déjà été accusée de partialité en faveur des Meiteis par des Kukis évacués dans des camps de l’armée.

« Plus de 15 des nôtres ont été tués. Il n’y aura pas de funérailles tant que le gouvernement indien n’aura pas répondu à nos demandes », déclare à l’AFP Mary Jones, directrice de Research and Preservation of Zo Identities, une organisation qui promeut les cultures tribales. « Nous voulons que le gouvernement nous donne un État séparé, loin du Manipur. Ce serait une terre tribale. »