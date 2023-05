Québec: à 201 km/h sur l’autoroute Laurentienne sud

Le beau temps semble avoir donné le goût de la vitesse à certains automobilistes téméraires.

Le 3 mai, vers 1h30, un véhicule a été intercepté par les policiers alors qu’il circulait à une vitesse de 201 km/h sur l’autoroute Laurentienne, en direction sud, à Québec. D’autres usagers de la route auraient alerté les autorités du danger.

Le conducteur n’est pas au bout de ses peines puisqu’il n’avait pas de permis de conduire. Le jeune homme de Montréal, âgé de 24 ans, a vu sa voiture être saisie pour 30 jours.

Il a également reçu un constat d’infraction de 1855$, 24 points d’inaptitude pour l’excès de vitesse et un constat d’infraction de 499 $ pour ne pas avoir de permis de conduire.

Sur Champlain

Un autre conducteur se croyait aussi sur une piste de course le 6 mai dernier. Vers 15h30, le conducteur de Lévis, âgé de 51 ans, a été intercepté à 124 km/h dans une zone de 60 km/h sur le boulevard Champlain. Son permis de conduire a été suspendu sept jours, et il a reçu un constat de 1255$, en plus de 14 points d’inaptitude.

Chaque année, sur les routes du Québec, la vitesse tue environ 175 personnes et en blesse près de 9000 autres.

Un grand excès de vitesse est commis lorsqu’un conducteur dépasse la limite permise de 40 km/h ou plus dans une zone de 60 km/h ou moins, de 50 km/h ou plus dans une zone de 60 km/h à 90 km/h et de 60 km/h ou plus sur l’autoroute.

Pour une première infraction, le nombre de points d’inaptitude et le montant de l’amende sont doublés.