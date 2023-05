Rémy Girard s’ouvre sur son quotidien avec son fils handicapé

Père d’un enfant lourdement handicapé, Rémy Girard explique qu’il pourrait être «engagé demain matin dans un CHSLD». «Je suis habitué, je suis proche aidant, c’est la vie de tous les jours.»

Généralement discret à propos de sa vie privée, Rémy Girard a confié quelques détails de son quotidien avec son fils handicapé au micro de Marina Orsini dans le cadre du Balado des proches aidants.

Renaud, son garçon, est âgé de 26 ans. Atteint de paralysie cérébrale depuis la naissance, il se déplace en fauteuil roulant depuis qu’il est tout petit, voit sans reconnaître les objets qui l’entourent et a subi plusieurs opérations orthopédiques pendant sa croissance. Il arrive toutefois à manger tout seul à l’occasion, peut bouger le haut de son corps, a appris à parler avec la musique et est toujours de bonne humeur.

«Il ne sait pas qu’il n’est pas “normal”, confie le comédien. Il ne souffre pas. Mais à 21 ans, l’école est finie pour ces enfants-là.»

«Ce n’est pas du courage»

Il peut toutefois compter sur l’aide du centre de jour Les Fantastiques de Magog, où son fils se rend chaque jour avec bonheur.

Tandis que plusieurs seraient portés à qualifier sa vie de courageuse, il répond: «Ce n’est pas du courage. Quand tu es confronté à cela, tu te dis que ça va être cela, ta vie, et que c’est comme ça.»

À 72 ans, l’acteur est conscient qu’il vieillit. L’acteur confie être préoccupé par les années qui passent et la vie qu’aura son fils après son départ.

«On a une façon de vivre ensemble qui n’est pas malheureuse, juste un peu lourde des fois, surtout avec l’âge. Je commence sérieusement à me dire: quand je ne serai plus là... Je cherche de l’hébergement, mais ce n’est pas évident. Je n’aurai pas le choix.»

Grand prématuré

Ayant vu le jour à six mois et demi, Renaud fait partie des grands prématurés. Une grave hémorragie du lobe frontal droit survenu à la naissance lui a laissé des séquelles très importantes. Il a été diagnostiqué déficient sévère à l’âge de 18 mois et possède peu de souvenirs de sa mère qui s’est enlevé la vie alors qu’il était âgé de 4 ans et demi.

Père monoparental pendant de nombreuses années, Rémy Girard a refait sa vie avec Nadine, son amoureuse des 22 dernières années. Dès le départ, il n’était pas question pour lui que sa conjointe tienne le rôle de «mère de remplacement».

«Elle m’aide beaucoup, mais elle n’a pas la responsabilité de Renaud. Elle peut lui préparer à manger quand je n’ai pas le temps, mais sinon, c’est moi qui ai cette responsabilité», explique l’interprète de l’enquêteur Dupin de la série Portrait-robot.

– Pour entendre Rémy Girard se raconter dans cet épisode du Balado des proches aidants: https://podcasts.apple.com/us/podcast/des-histoires-qui-r%C3%A9sonnent-le-balado-des-proches-aidants/id1564893544