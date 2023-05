Séries LNH: les Leafs tiennent le coup face aux Panthers

Acculés au mur, les Maple Leafs n’avaient plus le droit à l’erreur. Un autre revers à Sunrise et tous auraient rapidement oublié qu’ils étaient parvenus à atteindre le deuxième tour pour la première fois depuis 2004. Hier soir, au FLA Live Arena, les Torontois ont évité l’affront d’un balayage en prenant la mesure des Panthers par la marque de 2 à 1.

Pour espérer survivre au moins deux jours de plus, les Leafs avaient besoin de l’apport de ses quatre canons: Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares. Qualifiés d’hommes invisibles par la presse torontoise, ils ont répondu de la meilleure des façons.

Nylander et Marner ont touché la cible, marquant du même coup les deux premiers buts du quatuor visé, dans cette confrontation.

Nylander a profité d’un bond chanceux sur l’officiel pour ouvrir la marque lors d’une supériorité numérique dans les premiers instants de la deuxième période.

Quant à Marner, complice du but de son coéquipier, il a déjoué Sergei Bobrovsky grâce à un tir de la pointe à mi-chemin du troisième engagement.

Parlant de Marner, il a été de tous les combats. Attaque massive, infériorité numérique. En plus de ses deux points, il a fait avorter des attaques adverses et distribuer quatre mises en échec. Pas surprenant que Sheldon Keefe l’ait utilisé à profusion (21 mins 23s).

Tavares parfait

L’enjeu était grand pour les joueurs des Leafs. Et on les a senti nerveux jusqu’à ce que le Suédois ouvre la marque. À partir de ce moment, ils sont devenus plus à l’aise lorsqu’en possession de la rondelle.

D’ailleurs, Tavares aurait pu ajouter sa touche en fin de deuxième période en se présentant seul devant Bobrovsky. Le gardien des Panthers a eu le dernier mot.

Il s’agissait de l’un des cinq tirs décochés par le capitaine des Leafs dans cette rencontre. Fait à noter, il a terminé la soirée avec un pourcentage de mises en jeu gagnées de 100% (7 sur 7).

Même Matthews se sacrifie

Pour augmenter leurs chances de provoquer la tenue d’un cinquième match, chez eux, les Torontois devaient démontrer un certain sentiment d’urgence. Et pas seulement en zone adverse.

En raison de la blessure au haut du corps subie par Ilya Samsonov lors du troisième match, Joseph Woll a obtenu le premier départ de sa carrière en séries éliminatoires. C’était le premier gardien recrue des Leafs à amorcer un match pendant le tournoi printanier depuis Félix Potvin, en 1993.

Ses coéquipiers se sont assurés de lui prêter main forte. Devant lui, ils ont bloqué un total de 22 tirs. Même Matthews s’est sacrifié à trois occasions.

Le gardien de 24 ans a fait le reste du travail en repoussant 24 lancers. Sam Reinhart a été le seul à tromper sa vigilance. Ce but inscrit pendant une supériorité numérique a donné lieu à une fin de match excitante.

À Tkachuk de jouer

Évidemment, personne ne s’attendait à ce que les Leafs se fassent montrer la porte de sortie en quatre rencontres. À commencer par les joueurs des Panthers.

En matinée, personne dans le vestiaire des locaux ne voulait entendre le mot « balayage ». Pas plus qu’on ne voulait parler de la sécheresse de Matthews et compagnie.

D’ailleurs, Matthew Tkachuk a coupé court aux discussions en rappelant aux membres des médias présents à l’entraînement matinal qu’il n’avait pas, lui non plus, touché la cible depuis le début de cette confrontation.

Il aura l’occasion de remédier à la situation lors du cinquième match, prévu vendredi à Toronto.