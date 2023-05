Trump, l'agresseur sexuel: balance ton porc...

Depuis mardi après-midi, nous savons que le meneur chez les candidats républicains pour les primaires 2024 est un agresseur sexuel.

Même si Donald Trump va sans doute porter le dossier en appel, les républicains devront une fois de plus démontrer des talents exceptionnels de contorsionnistes pour le garder dans leurs rangs.

La justice a les jambes courtes, mais le bras long

Le verdict dans cette histoire n’a rien de banal. Non seulement l’accusé est un ancien président, mais les faits remontaient à 1996. Dans cette histoire comme pour d’autres, il semble que Trump ait été son pire ennemi.

Si vous vous intéressiez un tant soit peu à ce procès, vous vous souvenez peut-être que le juge avait suggéré aux avocats de la défense de faire témoigner leur client. Le 45e président a préféré s’abstenir, ne laissant pour seuls témoignages que des enregistrements accablants.

La victoire de E. Jean Carroll, c’est aussi un peu celles des 26 autres plaignantes que Trump a ignorées et, plus encore, la victoire de toutes ces victimes qui ont pu se manifester en raison de l’Adult Survivors Act.

Par cette loi, l’État de New York levait pour un an les délais de prescription, permettant ainsi aux victimes de 18 ans et plus de porter des accusations. Si on ne pouvait poursuivre au criminel, il était malgré tout possible de relancer leur action au civil.

Si on a parfois l’impression que les riches et les puissants échappent à la justice, ici, de nombreuses femmes trouveront un peu de réconfort en constatant qu’un milliardaire et ancien président est soumis à une reddition de compte.

Une occasion rêvée pour les républicains

La foi des partisans de Trump ne risque pas d’être ébranlée par la culpabilité de leur gourou. Il avait bien tristement raison lorsqu’il a affirmé qu’il pourrait abattre quelqu’un sur la Cinquième Avenue à New York sans perdre ses adeptes.

Si nous savons déjà qu’il conservera un noyau dur, la réaction du reste des républicains risque d’être une des retombées les plus intéressantes au plan politique. Les stratèges de la formation en étaient déjà arrivés à la conclusion que Trump était synonyme de défaite.

La quadrature du cercle pour les dirigeants républicains consistait à trouver une manière d’exclure Trump au profit d’un candidat ou une candidate qui ne traînerait pas autant de casseroles.

De plus, quand on se présente comme le parti de la loi et l’ordre, il y doit bien y avoir une limite à défendre l’indéfendable.

Comme l’ont démontré les résultats de la présidentielle 2020 et ceux des élections de mi-mandat, le vote des femmes en 2024, surtout celles des banlieues, sera déterminant. Leur offrir un agresseur sexuel comme meneur, c’est se condamner à sacrifier cette portion de l’électorat.

Les républicains sont à la croisée des chemins, le moment est venu de recourir au slogan, version française du #MeToo, balance ton porc.