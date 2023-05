Un autre prix pour l’écrivain et journaliste Michel Jean

L’écrivain et journaliste Michel Jean a reçu mardi le Prix Bibliothèque et Archives Canada 2023 à Ottawa.

Il s’agit d’une énième distinction pour lui. Cette distinction souligne sa «contribution exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique du Canada», a-t-on expliqué.

Né en 1960 dans la communauté de Mashteuiatsh, au Québec, Michel Jean a étudié l’histoire à l’Université du Québec à Montréal avant de devenir journaliste. Il porte plusieurs chapeaux, étant à la fois écrivain, chef d’antenne à TVA, animateur et journaliste d’enquête.

Son œuvre sensibilise les lecteurs aux enjeux autochtones, comme Kukum (2019), qui lui a valu le prix littéraire France-Québec et une nomination pour le prix littéraire Jacques Lacarrière en 2020. Il y a aussi Elle et nous (2012), Le vent en parle encore (2013) et Tiohtiá:ke (2021). Il a aussi publié des nouvelles dans les recueils Amun (2016) et Wapke (2021).

On lui doit aussi les livres Envoyé spécial (2008), Un monde mort comme la lune (2009) et Tsunamis (2017), qui ont trait à sa carrière dans les médias.

Michel Jean a été fait Compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec l’an dernier, distinction honorifique attribuée à des personnalités du milieu culturel ayant contribué à l’essor artistique et littéraire du Québec.

La cérémonie tenue au Musée canadien de la nature, à Ottawa, a permis d’honorer quatre autres lauréats mardi, soit Anita Rau Badami, Eric Chan, Kevin Loring et Dorothy Williams.