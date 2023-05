Un défenseur du Rocket s'en va en Europe

Le défenseur Otto Leskinen quitte l’organisation du Canadien de Montréal, car il a signé mercredi un contrat de deux ans avec le Tappara de Tampere, une équipe de la ligue élite finlandaise pour laquelle il a brièvement évolué en 2021-2022.

Le hockeyeur de 26 ans effectuera un retour avec Tampere, où il a inscrit huit points en 10 rencontres de saison régulière, puis 10 autres en 15 matchs éliminatoires. En Amérique du Nord, les succès de Leskinen ont été mitigés. Cette année, sa campagne a pris fin prématurément quand il a subi une opération à la hanche gauche à la fin janvier.

À lire aussi: Max Domi et Evgenii Dadonov sont méconnaissables à Dallas

À lire aussi: Le CH et le dilemme Matvei Michkov, joyau russe dont le père vient d'être retrouvé mort dans un étang à Sotchi

Avec le Rocket de Laval, club-école du Bleu-Blanc-Rouge, il a obtenu un but et sept mentions d’aide en 24 affrontements lors du dernier calendrier régulier. Celui ayant disputé six matchs en carrière avec le Canadien n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Il a amassé 47 points en 109 affrontements à vie dans l’uniforme du Rocket.