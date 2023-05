Un nouveau cours de fabrication de godemichés en céramique fait fureur dans un atelier de Pointe-Saint-Charles

Dans le tout Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

La poterie ne sert pas qu’à fabriquer des objets décoratifs pour contenir des fleurs ou boire du thé. Elle permet aussi de concevoir des instruments plus particuliers.

Une céramiste montréalaise le démontre en offrant des ateliers où ses élèves (tous adultes évidemment) fabriquent leurs propres jouets sexuels.

Un godemiché ou gode, souvent désigné par l’anglicisme dildo, est un jouet intime de forme phallique.

«C’est sécuritaire parce que c’est vitrifié après une cuisson de 12 heures à 1200°», assure la professeure Mélissa (qui demande à taire son nom de famille pour éviter des taquineries à ses enfants à l’école).

«Il n’y a aucune porosité où des bactéries pourraient se nicher. C’est plus hygiénique que du plastique... et plus écologique!»

«Un marché artisanal fétichiste m’a demandé de façonner des dildos en céramique et, quand mes étudiants ont vu ça, ils m’ont dit: “Wow! Tu devrais donner des cours [pour que les gens puissent en fabriquer]!”»

Depuis février dernier dans l’édifice autogéré Bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, Mélissa anime donc des ateliers intitulés Fabrication d’un dildo par tournage qui affichent immanquablement complets.

«J'en donnais deux par mois initialement, mais je vais devoir en animer quatre par mois... et avec ton article, je risque de devoir en faire encore plus!»

Posés sur une table, une vingtaine de godes déjà cuits et colorés côtoient des godes blancs encore crus.

Certains sont évasés. D’autres effilés. Le plus moche, à mon humble avis, ressemble à un doigt difforme. Le plus spectaculaire, rose, réalistement glandifié et penché comme une tour de Pise, répond au nom de Belle Courbe.

Car oui, on peut baptiser son godemiché... surtout si on l’a fabriqué soi-même.

«Je suis enthousiaste parce que j’ai des dildos de silicone chez moi que j’ai achetés sur Internet et qui restent cachés dans un tiroir, mais là, je m’apprête à fabriquer moi-même un objet d’intimité qui sera beau, j’espère, et que je voudrai garder décorativement sur une étagère», dit l’écrivaine Catherine-Alexandre Briand qui assistait au cours.

Difficile à ériger

Même si la forme du godemiché est l’une des plus simples du monde, en tourner un sur une girelle ne va pas de soi.

«C’est important de le tenir, sinon il va partir, et si sa forme est trop abrupte, tu peux l’adoucir en la flattant un peu», explique Mélissa à Mme Briand.

Ses consignes, dans le contexte, prennent souvent un double sens cocasse:

«On doit manier la forme fermement, mais lentement, et la comprimer à la base pour l’ériger.»

Une enseignante (qui pour cette raison réclame l’anonymat) profite de l’atelier pour reproduire le sexe très particulier de son amant initial qui ressemblait étrangement à une poignée de porte.

«J’ai déjà eu un groupe d’enterrement de vie de jeune fille et, dans tous les ateliers, l'atmosphère est légère et joyeuse... on rigole beaucoup», dit Mélissa.

«Oh non, j’ai cassé mon pénis, et il était parfait !» s’exclame l’enseignante anonyme qui a trop étranglé la base et déstabilisé sa création.

Le cours coûte environ 90$ (taxes comprises) et dure deux heures.

Mélissa s’occupe de polir, de peindre et de vitrifier les godemichés.

Information : ateliers.batiment7.org