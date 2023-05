Une longue tradition!

Photo fournie par OMRM

Le Grand McDonMD est de retour pour une 29e année dans les restaurants McDonald’s du Canada. Chaque achat effectué dans les restaurants McDonald’s, tout au long de la journée, viendra en aide aux familles d’enfants malades hébergées à l’OMRM (Œuvre des Manoirs Ronald McDonald) et dans d’autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants. En sachant qu’un Canadien sur quatre a déjà séjourné dans un Manoir de l’OMRM ou connaît une personne qui y a séjourné, on peut convenir que l’organisme a une très grande portée. La famille Plante-Morency (photo), originaire de Baie-Comeau, a séjourné 156 nuits au Manoir de Québec pour rester aux côtés de son fils Antoine, qui est atteint d’une cardiopathie congénitale. Dès l’accouchement, la famille s’est rendue à Québec pour s’assurer d’offrir les soins nécessaires à son poupon. Ils se sont installés au Manoir de Québec, ce qui a permis à la famille de rester ensemble. Pour la famille Plante-Morency, loger au Manoir de Québec a changé la donne. Au Québec, 2400 familles comme la famille Plante-Morency ont reçu du soutien des programmes de l’OMRM. La demande de services de l’OMRM demeure malheureusement plus grande que ce qu’elle peut offrir, ce qui rend des initiatives comme le Grand McDon essentielles à la mission de l’OMRM de venir en aide aux familles qui vivent des moments difficiles.

Catapulte 2023

Photo fournie par Catapulte

Après une compétition féroce entre les cinq projets finalistes, c’est finalement Héros du Mont Dragon, développé par l’équipe de RuniQ Studio de Québec, qui a été couronné vainqueur de la grande finale du programme d’accélération Catapulte 2023 présentée le 4 mai dernier. L’équipe de RuniQ Studio, composée de Thomas Wilson, Guillaume Audet, Dave Bergeron, Thomas Rigaud, Louis Patalano et Stéphane Gravel, a su convaincre le jury grâce à son jeu d’aventure coloré à quatre joueurs, qui s’enracine dans la simplicité des bons vieux jeux d’arcade tels que Gauntlet et Golden Axe, avec un système innovateur permettant aux joueurs de créer leurs propres aventures et de les partager avec la communauté. Mis en place en 2014 et voué à la réussite des studios indépendants de jeux vidéo du Québec, le programme Catapulte offrait, cette année, 110 000 $ en argent (dont 65 000 $ au gagnant), du mentorat et des outils pour appuyer la commercialisation d’un nouveau projet de jeu vidéo. Sur la photo : RuniQ Studio, grand gagnant de Catapulte 2023. Photo fournie par Catapulte.

Jeune fille inspirante

Photo fournie par EJC

Bravo à Justine Gaumond, élève modèle qui fréquente l’école secondaire Louis-Jacques-Casault (LJC) de Montmagny depuis 5 ans, qui a reçu, le 29 avril dernier à Lévis, la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, pour le secteur Beauce–Chaudière-Appalaches, des mains de l’honorable J. Michel Doyon (photo). Justine, née avec une santé physique comportant de nombreux défis, dont une atteinte de paralysie cérébrale des membres inférieurs, répond parfaitement aux critères de sélection pour l’obtention de cette distinction, dont l’implication et l’engagement bénévole soutenu, l’attitude inspirante, le rayonnement positif dans le groupe et l’atteinte des objectifs de son programme d’études (elle a maintenu une moyenne générale de plus de 90 %). Justine, pour qui il est hors de question qu’elle soit traitée différemment ou qu’elle bénéficie de privilèges dus à sa déficience motrice, s’est investie dans le service de mentorat de son école en accompagnant chaque semaine une élève vivant avec un trouble du spectre de l’autisme afin de la faire participer à différentes activités. Son besoin d’aider les autres se traduit dans le choix de sa future profession : technique en soins infirmiers. Une jeune femme inspirante, aux dires de tous.

Anniversaires

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Gaétan Boucher (photo), ex-patineur de vitesse (longue piste), quadruple médaillé olympique, 65 ans... Jean-François Renaud, propriétaire de la boutique Oclan du quartier Petit-Champlain de Québec... Adam Deadmarsh, avec les Nordiques en 1994-1995, 48 ans... Marc Boilard, auteur, avocat, chroniqueur, polémiste et consultant, 57 ans... François L’Écuyer, comédien et acteur, 58 ans... Bono, chanteur irlandais, soliste du groupe U2, 62 ans... Yves Jacques, comédien et acteur né à Québec, 67 ans... Sunny War Cloud, de son vrai nom Robert Rancourt, lutteur retraité, originaire de Jonquière, 67 ans... Antonine Maillet, dramaturge et romancière, 94 ans.

Disparus

Photo d’archives, Agence QMI

Le 10 mai 2022 : Francine Chaloult (photo), 82 ans, relationniste de presse qui a longtemps représenté de nombreux artistes, dont Céline Dion... 2020 : Betty Wright, 66 ans, chanteuse américaine dans les années 1970... 2018 : Michel Brazeau, 62 ans, producteur de spectacles bien connu à Québec... 2017 : Ted Hibberd, 91 ans, membre de l’équipe canadienne de hockey (Royal Canadian Air Force Flyers) médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1948... 2016 : Steve Smith, 26 ans, champion canadien de vélo de montagne... 2012 : Carroll Shelby, 89 ans, constructeur automobile américain... 2010 : Marcel Bédard, 68 ans, le comptable du « Groupe des six » fondateurs des Nordiques... 2000 : André Dédé Fortin, 38 ans, chanteur et compositeur du groupe Les Colocs... 2000 : Jules Deschênes, 76 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec... 1977 : Joan Crawford, 69 ans, légende du cinéma américain.