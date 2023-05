LAROCHELLE, Claude



Après un long combat, entouré de l'amour de sa famille, le 4 avril 2023, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'âge de 74 ans 10 mois M. Claude Larochelle époux de Madame Rollande Royer, fils de feu Gilberte Asselin et de feu Ovide Larochelle. Il demeurait à Saint-Nérée.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 3 fils: Nicolas (Cynthia Roy) Dominic (Annie-Pier Lavoie) Pierre-Luc (Marie-Jacynthe Blanchette) et ses petits-enfants qu'il aimait tant: Tristan Stringer, Maïsa Larochelle, Justin et Mélodie Larochelle. Il laisse également dans le deuil son frère Marcel (Carole Lefrançois), sa soeur Gaétane (Mario Asselin) et son frère cadet Ghislain (Chantale Drouin). De la famille Royer: Florence (Albert Thivierge), Bibiane, Gilles (Pauline Labrie), Hélène (Michel Lamarche), Monique (Jacques Morissette), Donald (Lorraine Gosselin) et Patrice. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que sa filleule Josée Thivierge et son filleul Francis Royer. La famille tient à remercier le personnel soignant du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que les infirmières à domicile Sylvie Lavallière et Patricia Fortier pour les bons soins prodigués à M. Larochelle. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la