BEAUDOIN, Solange



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 avril 2023, à l'âge de 77 ans et 2 mois, est décédée madame Solange Beaudoin, fille de feu dame Aurélienne Audet et de feu monsieur Alphonse Beaudoin. Elle demeurait à Québec.Solange est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur qui l'ont précédée : Donald (Marguerite Baril), Lionel, Monique, Gilles-Guy, Gisèle, Marjolaine, Ange-Albert et Richard Labbé. Elle laisse dans le deuil son fils Martin Roy; ses sœurs : Jeannine et Micheline; son beau-frère Marcel Carette et sa belle-sœur Carole Duguay ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 14h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Qc, Tél. : 1-888-768-6669, Courriel : info@pq.poumon.ca, Site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.