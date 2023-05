GARNEAU, Lucille



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 5 mai 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Lucille Garneau, conjointe de monsieur Marc-André Alain. Elle était la fille de feu dame Yvette Vinette et de feu monsieur Eloi Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Marc-André, ses enfants : Jacques Savard (Diane Lachance), Jasmine Savard (Raynald Jobin), et Danie Savard (Luc Robitaille); ses petits-enfants : Vanessa Jobin (Patrick Bernier) et Vincent Jobin; ses arrière-petits-enfants : Elisabeth et Alexie; ses frères et sœurs : Jeannine (feu Paul-Aimé Leblanc), Micheline (feu Charles Martel), Michel (feu Hélène Proteau), Georgette (feu Achille Muzillo) et Denis (Guylaine Francoeur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain; sa tante Jacqueline Vinette (feu Armand Caron) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de sa résidence Le Manoir du Bel Âge ainsi que celui du CLSC Chauveau, l'équipe du Docteure Marie-Josée Mailloux et celui du Foyer Charlesbourg pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, tél. : 1 800 295-8111, https://poumonquebec.ca