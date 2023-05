CHOUINARD, Rodrigue



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2023, à l'âge de 91 ans et 1 mois, est décédé monsieur Rodrigue Chouinard, époux en premières noces de feu madame Hélène Moreau et en secondes noces de feu madame Lucie Léveillée, fils de feu dame Antonine Méthot et de feu monsieur Lévis Chouinard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses fils : Denis (Marie Perrault) et François, sa fille Sylvie (Denis Gravel); ses petits-enfants : Clara (Joël Brault), Camille, Marie-Pier (Sébastien Lacasse) et William; son arrière-petit-fils Jasmin Brault, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Mgr Bourget, notamment l'infirmière Angélique Plourde pour son dévouement. Un merci particulier au docteur Michel Tremblay pour ses bons soins et sa gentillesse. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la :de 13h à 14h45.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Mont-Marie avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis (QC). Téléphone : 418 835-7188, courriel : info@fhdl.ca - Site web : www.fhdl.ca - Des formulaires seront disponibles sur place.