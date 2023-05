CÔTÉ, Cécile Léger



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 avril 2023, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Cécile Léger, épouse de feu monsieur Jean-Louis Côté, fille de feu madame Marie-Anna Flamand et de feu monsieur Victor Léger. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, dès 9h30.L'inhumation aura lieu la journée même, au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Pierre-Paul Therrien), feu Richard (feu Marie-Paul), Jacques (Lison Rhéaume) et Caroline (Dominic Simoneau); ses petits-enfants: Isabelle (Jonathan Hawkins), Jennyfer, Dave (Kate Côté), Éléonore et Romy; ses arrière-petits-enfants: Chad-Daven, Amelya-Rose, Kim Therrien, Maélie et Noha; ses frères et sœurs: Roland (Denise Pressée), Claire (feu Ghislain Constantin), Françoise (feu Michel Paquet), Michel (Francine Paquet), Guy (Suzanne Claveau), Francine, Aline (Gaston Savary) et Suzanne (Richard Blanchet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Colette Talbot (André Bilodeau), Colette (feu Jean-Guy Faucher), Rosanne (feu Renée Côté), Céline (feu Jean-Guy Létourneau), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, voisins, voisines et ses nombreux ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Jocelyne, Yvette (feu Albert Cloutier), Jean-Yves (feu Louisette Boutin), Jacques (Adrienne Hains) et Louise (feu Laurent Lambert). Sincères remerciements à tout le personnel du CLSC La Source Nord ainsi que le personnel des soins à domicile, pour leur dévouement et les bons soins prodigués, depuis plusieurs années. La famille tient aussi à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François D'Assise pour les bons soins prodigués, leur délicatesse, leur réconfort et leur bienveillance, jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Psychopédagogique de Québec, à l'adresse suivante: https://www.fondationcppq.com/