DROUIN, Thérèse



Au CHSLD de Beauceville, le 18 avril 2023 est décédée, à l'âge de 81 ans, madame Thérèse Drouin. Elle était native de Sainte-Marie.La rencontre aura lieu au :Madame Drouin laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Huguette, Jacques (Rita Duquette), Jacqueline (feu Jean-Charles Bilodeau), Denis, Madeleine (Marcel Bolduc), Lise (Michel Verdon) et elle est allée rejoindre son frère André. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux amis, en particulier, Margot, Brigitte et Lauréanne ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. La famille désire remercier sincèrement le personnel de la résidence O. Roy de Saint-Joseph et du CHSLD de Beauceville pour les soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association d'entraide communautaire La Fontaine de Sainte-Marie. https://www.canadahelps.org