PAGÉ, Rolande



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 22 avril 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rolande Pagé, épouse de feu monsieur Yves Lajeunesse. Elle était la fille de feu monsieur Roméo Pagé et de feu madame Annette Rioux. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérald, Renée (André Castonguay) et Michelle (Luc Villeneuve); ses petits-enfants : Cynthia (Louis Gagnon), Pascale (Luc Blanchette) et Hugo (Annie Robichaud); ses arrière-petits-enfants : Emma, Laurence, Mahée, Arnaud, Laura, Annabelle, Olivier et Nicolas. Elle est allée rejoindre : son époux Yves, ses parents chéris et ses frères. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs : Denise Petelle (feu Robert Pagé), Nicole Bouchard (feu Fernand Pagé) et Huguette Jourdain (feu Gilles Pagé) ainsi que ses neveux et nièces; plusieurs autres parents, voisins et amis. La famille recevra les condoléancesde 9 h à 10 h 30 au :La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer ou de la Société Alzheimer Québec.