DELISLE, Diane



Aux soins palliatifs de l'hôpital Chauveau de Loretteville, le 17 février 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Diane Delisle. Née à Ste-Monique des Saules (Québec) le 30 décembre 1955, elle était la fille de feu dame Régina Côté et de feu monsieur Lorenzo Delisle. Elle demeurait à Québec. Elle a déjà été confiée au Crematorium Lépine / Cloutier et les cendres seront déposées au lot familial du cimetière St-Charles après le service religieux.et vous serez accueillis à l'église dès 13h00.Elle laisse dans le deuil sa fille Émilie ainsi que ses frères Réjean et Robert Delisle et sa soeur "adoptive" madame Hélène Boivin. Également, elle laisse dans le deuil son neveu Simon ainsi que d'autres parents et amis notamment madame Doriane Leduc de Québec, et monsieur Anang Ristiawan de l'Indonésie. Son frère Réjean remercie le docteur Claude Patry ainsi que tous les intervenants de l'unité prothétique de l'hôpital Chauveau pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les soins prodigués. Il remercie également madame Doriane Leduc pour sa fidélité amicale constante et son précieux, loyal soutien lors de toutes les épreuves au cours de la vie de Diane. Un sincère remerciement est formulé à tous ceux / celles qui lui ont apporté un réconfort et un soutien, qui l'ont accompagnée au cours des huit (8) dernières années de sa maladie. Souvenons-nous d'une citation de l'écrivain Jean d'Ormesson: