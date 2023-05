PAQUET, Nelson



À l'hôpital de la Tuque, le 23 mars 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Nelson Paquet, époux de madame Rachèle Gauthier Paquet, fils de feu monsieur Laurent T. Paquet et de feu dame Blanche-Aimée Paquet. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances aule vendredi 19 mai 2023 de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 30.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse Rachèle, monsieur Paquet laisse dans le deuil ses enfants : Jessika (Jérome Genois), Melissa (Guillaume Malouin), Sabrina, Laurent, Gérard (Alexia Cantin); ses petits-enfants: Noah Baril-Paquet (son père Sébastien Baril), Emma Genois et Madison Paquet; ses frères et belles-sœurs : feu Florent Paquet (Lise Perrier), feu Jean-Luc Paquet, Doris (Madeleine Allaire) et feu Simon Paquet; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier : Michel (Francine Belleau), Gilles (Claudette Caron), Léo (Jeanine Langlais), Micheline (William Renouf), Roger (Sylvie Bertrand), feu René, Ginette, Réal (Jacynthe Jacques), Martine (feu Mario Lépine); son grand ami Normand Dion (Johanne Gauthier) et ses collègues de chez Pro Métal ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille adresse un remerciement spécial à Jonathan Hamelin, à l'équipe des premiers répondants et à l'équipe de l'urgence de l'hôpital de la Tuque pour leur dévouement et les bons soins prodigués.