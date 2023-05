DUBÉ, Clément



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Clément Dubé, fils de feu Louis-Philippe Dubé et feu Augustine Jeffrey. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Sandra Poirier) et Stéphane (Marie-Andrée Lacroix); la mère de ses enfants : Monique Côté; ses petits-enfants : Laurence, Justine, Liam et Elliot Dubé; ses frères et sœurs : Camille, Lise, Jeanne-D'Arc, Louis et Mariel; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.