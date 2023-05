BOUCHER-LACROIX, Louisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Louisette Boucher-Lacroix, épouse de feu Jean-Paul Lacroix, fille de feu Lauréat Boucher et feu Eva Roberge. Elle demeurait à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Thérèse, feu Gilles (feu Colette Roberge), feu Gaston (Doris Beaulieu), feu Laurette (feu Fernand Martel), feu Lucien (Pierrette Théberge) et Francine (Yvon Leviné); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire en don vers l'Association pulmonaire du Québec. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le dimanche 14 mai à compter de 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".