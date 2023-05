ROBITAILLE, Guy



Subitement, à son domicile, le 12 janvier 2023, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Guy Robitaille. Il était le conjoint de madame Guylaine Blais et le fils de feu dame Aurore Beaumont et de feu monsieur Ernest Robitaille. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant le service. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Guylaine Blais; ses frères et ses sœurs : Clermont (Claudette Côté), Dianne (Denis Fortier), Lorraine et Réal (Guylaine Gagnon); son beau-frère Patrick Blais (Vincent L'Heureux); sa belle-mère Lise Blais (feu Gaston Blais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca.