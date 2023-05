BISSONNETTE, Léon



À son domicile, le 20 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Léon Bissonnette, époux de feu madame Pierrette Delisle, fils de feu Bernadette Pageau et de feu Joseph Albert Bissonnette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil ses filles : Sylvie (François Miville) et France (Clément Cantin); son petit-fils Gabriel Bissonnette Cantin (Ariel Blais); sa précieuse amie Jeanne-D'Arc Lapointe ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le beau-frère des membres de la famille Delisle : feu Louisette (Paul-Henri Frégeau), feu René (Pierrette Lemieux), Gilles (Suzanne Labbé) et feu Pierre (Ginette Barrette). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.