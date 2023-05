TRUDELLE, Maggy (Marguerite)



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin à Beauport, le 18 mars 2023, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Maggy Trudelle. Elle était la fille de feu madame Marguerite Talbot et de feu monsieur Duhamel Trudelle. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 13 mai 2023, de 12h à 13h30.Elle était la sœur de feu Jean, feu Denis (Louise Morency), feu Claire (feu Paul Coulombe), feu Michel (feu Thérèse Lord) et feu Lucie. Elle laisse dans le deuil sa grande amie Louise Harvey, ses neveux et nièces ainsi que de très nombreux ami(e)s en France et au Québec. La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance et son admiration pour les excellents soins empreints d'humanité qui ont été prodigués par le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin (Beauport). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.