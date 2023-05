GODBOUT, Hélène



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le 9 décembre 2022, à l'âge de 75 ans et 10 mois, est décédée madame Hélène Godbout, fille de feu Gérard Godbout et de feu Georgette Fortin. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele vendredi 19 mai en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Paul-Edmond (Florence Desrochers), Agathe, Germaine (Jean-Pierre Lachance), Jean-Luc (Rollande Gagnon), feu Jacques-Henri, Marie Thérèse (feu André Beckrich), feu Jacqueline, Gérard-R. (Danielle Bégin) et Suzanne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Hélène souhaite remercier, en plus de la famille, les personnes suivantes: ses amies qui l'ont accompagnée tout au long de sa maladie: Mesdames Doris Lagrange et Pauline Pelchat, son médecin: Docteure Marie-Lou Roy, le personnel du CLSC de Lac-Etchemin et plus particulièrement Mesdames Chantale Leclerc et Johanne Fournier, une mention spéciale à son neveu Benoît Godbout, qui l'a accompagnée dans ses derniers moments avec tendresse et bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place Sanatorium, Lac Etchemin, G0R 1S0.