VACHON, Ghislain



À son domicile, le 7 mai 2023, est décédé subitement à l'âge de 78 ans et 3 mois, M. Ghislain Vachon, époux de Mme Paulette Giguère, domicilié à Québec et autrefois de Thetford Mines. Il a rejoint son fils Guillaume. Il laisse dans le deuil son épouse Paulette, ses enfants : Eric Vachon et Jean-Pierre Vachon (Valéry Normandeau). De la famille Vachon, il était le fils de feu Alphonse Vachon et de feu Marie-Reine Vachon, le frère de : Gaétane (Raymond Samuel), Henriette (feu Eddy Houle), feu Laurier (Fleurette Veilleux), Suzanne (Raymond Marcoux). De la famille Giguère, il était également le beau-frère de : feu Jacqueline (Côme Morin), André (Marie-Marthe Poulin), Jean-Louis, Gilles (Diane Bédard), Micheline (Claude Harvey) et de feu Louisette Giguère. Sont également touchés par son départ ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux autres parents et amis dont ses précieux voisins. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le vendredi 19 mai de 13 h à 15 h 45 auVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein www.rein.ca La famille désire remercier l'équipe d'Hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur soutien et leur professionnalisme.