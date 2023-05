Voici 5 choses à savoir sur la spectaculaire tournée «Renaissance» de Beyoncé

Un «bond en avant somptueux pour le divertissement en direct, dégoulinant de décadence disco de science-fiction et de fierté noire», un événement «encore mieux que la semaine de la mode»: les admirateurs et la presse internationale soulignent déjà l’aspect spectaculaire de la nouvelle tournée de Beyoncé Renaissance dont le premier tour de manivelle a été donné mercredi soir, en Suède.

Une superproduction

Il n’y a qu’à regarder le montage vidéo déposé par Beyoncé sur Instagram pour saisir l’ampleur de cette tournée à grand déploiement. Tout y est grandiose : les nombreux costumes argentés collant à la diva comme une seconde peau, les effets pyrotechniques (explosions, flammes, feux d’artifice), les jeux de lumière, la troupe de danseurs exécutants d’impressionnantes chorégraphies, la présence de robots articulés sur scène, et les accessoires aux accents futuristes et disco renvoyant à une autre galaxie.

capture d'écran Instagram https://www.instagram.com/beyonce/

Des costumes griffés

Sept ans après sa dernière tournée solo, Beyoncé, 41 ans, s’amuse à enchaîner les personnages sur scène. Son premier costume de femme-chat futuriste est signé Alexander McQueen, deux de ses justaucorps Loewe été imaginés par Jonathan Anderson (le designer derrière le costume de Rihanna lors de sa performance de la mi-temps au Super Bowl 2023) et son habit holographique multicolore est de la griffe japonaise Anrealage. On peut voir Queen Bee costumée tour à tour en reine des abeilles, en présentatrice de journal télévisé, en papesse, puis assise sur son fameux un cheval en diamants, volant au-dessus de la foule.

capture d'écran Instagram https://www.instagram.com/beyonce/

Les chansons

Mais qu’a chanté la reine Beyoncé lors de ce premier spectacle de sa tournée Renaissance? C’est la question qui brûle les lèvres de tous ses admirateurs. En tout, ce sont 36 chansons qu’elle revisite au cours de sa performance en 7 tableaux totalisant presque trois heures. Oui, vous pourrez entendre Break My Soul, Formation, Crazy in Love, Drunk in Love et Love on Top.

Les Twins de Révolution accompagnent la diva

Les célèbres danseurs Les Twins de l’émission Révolution brillent sur scène aux côtés de la grande Beyoncé. Larry et Laurent ont partagé des photos et vidéos du spectacle d’ouverture à Stockholm, mercredi sur leurs réseaux sociaux. On les voit danser, courir, interagir avec la chanteuse et se balancer au-dessus de la foule, juchés sur de hautes structures.

capture d'écran Instagram https://www.instagram.com/beyonce/

Une tournée extrêmement lucrative

La chanteuse internationale pourrait récolter plus de 2 G$ pour cette neuvième série de concerts en carrière. Selon le magazine Forbes, la tournée Renaissance sera encore plus lucrative que l’ultrapopulaire Eras de Taylor Swift. Cela s’explique, entre autres, par le prix moyen d’un billet pour Renaissance qui est de 700$ américains et les marchandises dérivées qui seront vendus sur place. Queen Bee se produira dans 54 salles de spectacles à travers le monde, du 10 mai au 27 septembre 2023. Les villes canadiennes incluent Toronto et Vancouver.