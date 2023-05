SIMARD, Camille



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 29 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Camille Simard, époux de dame Yolande Côté, fils de feu monsieur Amédée Simard et de feu dame Joséphine Fortin. Né à Saint-Grégoire de Montmorency, il demeurait à Beauport.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Yolande Côté; ses enfants : Kathleen (Michel Boilard) et Danny (Guylaine Guillemette); ses petits-enfants : Audrey Boilard, Jean-Sébastien Côté, Kim Côté, Nicolas Lachance et Cassandra Lachance ainsi que leur conjoints(es); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Côté : Gisèle (Armand Labbé), Régine (Guy Parent) et Daniel (son amie Hélène), neveux, nièces, autres parents et amis(es) de longue date. Monsieur Simard est allé rejoindre sa fille, Sylvaine (feu Serge Côté), son fils Serge; ses sœurs : Rachelle, Pauline (feu Jean-Charles Hurens) et Marthe; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Côté : feu Gilles (feu Marie Leblanc), qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléancesde 17h à 18h, àMonsieur Simard sera porté à son dernier repos le vendredi 19 mai à 11h, au cimetière Saint-Louis de Courville, 152 rue Vachon, Québec, G1C 2V5. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 3e étage du centre d'hébergement du Fargy, pour leur professionnalisme et pour les bons soins prodigués à monsieur Simard.