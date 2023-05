GOSSELIN, Thérèse



Au CHU de Québec - Hôpital du Saint-Sacrement, le 4 mai 2023, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Gosselin, fille de feu madame Adélia Gagnon et feu monsieur Alfred Gosselin. Elle demeurait à Beauport. Elle était l'épouse de feu monsieur Davila Gilbert et, en secondes noces, de feu monsieur Jules Langevin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 8 h 30 à 10h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Château-Richer. Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Louise Desjardins), Christianne (feu Jean-Pierre Vermette, Jean-Marie Sylvain), Denise, Rita (feu Roger Laberge), Noël (Carole Robitaille), Claude, Claudette (Gilles Leblanc), Marguerite (Richard Godbout), Ghislaine; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs de la famille Langevin : Anne-Marie, Lucille Auclair ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s, particulièrement Marjolaine Verreault. L'ont précédée ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Gosselin, Gilbert et Langevin. Des remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.Direction des funérailles: